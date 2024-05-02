Mr.Children、映画『青春18×2 君へと続く道』主題歌「記憶の旅人」を日本公開日に配信
■新曲「記憶の旅人」は、映画予告編解禁直後から多くのファンにリリースが待たれていた
Mr.Childrenが、映画『青春18×2 君へと続く道』主題歌の「記憶の旅人」を、日本公開日の5月3日に配信リリースすることが決定した。
興行収入30億円超のヒットを記録した『余命10年』の藤井道人監督最新作で、初の国際プロジェクトとなる日台合作映画『青春18×2 君へと続く道』の主題歌で、本楽曲を使用した映画予告編解禁直後から、多くのファンにリリースが待たれていた。
「記憶の旅人」は、映画サイドからのオファーを受けてすぐ、脚本段階で桜井和寿（Vo）が書き下ろし、ストリングスとピアノでサイモン・ヘイルが参加。アートディレクションは森本千絵（goen°）、撮影は写真家の藤井保。2023年のオリジナルアルバム『miss you』発表以来の最新曲となる。
なお、Mr.Childrenは、7月6日から全国アリーナツアー『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』を開催する。
リリース情報
2024.05.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「記憶の旅人」
映画情報
『青春18×2 君へと続く道』
05/03（金・祝）TOHOシネマズ 日比谷他全国ロードショー
出演：シュー・グァンハン 清原果耶
ジョセフ・チャン 道枝駿佑 黒木華 松重豊 黒木瞳
監督：藤井道人
原作：ジミー・ライ『青春18×2 日本慢車流浪記』
主題歌：Mr.Children「記憶の旅人」
脚本：藤井道人/林田浩川
配給：ハピネットファントム・スタジオ
(C)2024「青春18×2」Film Partners
映画『青春18×2 君へと続く道』作品サイト
https://happinet-phantom.com/seishun18x2/
『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』特設サイト
https://tour.mrchildren.jp
Mr.Children OFFICIAL SITE
https://www.mrchildren.jp/