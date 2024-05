来年(2025年)、17年ぶりに日本で開催される「スター・ウォーズ」ファンのための世界的イベント「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」(4月18日〜20日、千葉・幕張メッセで開催)のチケットがあす5月3日午前8時(日本時間)に発売開始となる。チケットの購入方法を紹介する(価格はすべて税込)。(1)公式サイトにアクセスhttps://www.starwarscelebration.com/

(2)PC版では右上(「Join our Newsletter」の左)、スマートフォンでは三本線のメニューから言語を選択(SELECT A LANGUAGE)できるので「Japanese」を選択すると日本語になる。なお、ニュースレターに登録しておくと、登壇ゲストの情報やオフィシャルグッズなどの情報が届く。(3)「2025年4月、「スター・ウォーズ」旋風が、日本で巻き起こる──」の見出しの下にある「詳細はこちら」をクリック。(4)チケット情報ページから希望チケットを購入。要クレジットカード。https://www.starwarscelebration.com/ja-jp/tickets.html【券種】●「ジェダイ・マスター」14万133円。会場への優先入場などさまざまなVIP特典がついた3日間の通しチケット。●3日間チケット「3-Day 大人」2万3808円。3日間の通しチケット。●3日間チケット「3-Day 子供」5972円。6〜12歳の子供1人、3日間の通しチケット。大人用チケットの購入が必要。●1日券「金曜日 大人(4月18日のみ)」「土曜日 大人(4月19日のみ)」「日曜日 大人(4月20日のみ)」各8298円。●1日券「金曜日 子供(4月18日のみ)」「土曜日 子供(4月19日のみ)」「日曜日 子供(4月20日のみ)」各8298円。チケット情報ページの最下段に、チケットの利用規約へのリンク(こちら)をよく読んでから購入すること。本チケットはすべて払い戻しできないので要注意。1回の注文で購入できるチケット上限枚数は20枚まで。ジェダイマスターチケットは4枚まで、3日間チケットは4枚まで、1日券は合計16枚まで。なお、チケットの事前送付はなく、会場の【チケット引換所】にて受け取ることになる。チケット購入の控えとなる番号等をなくさないように!“May the Force be with you.”