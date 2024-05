富山県内は2日、よく晴れて青空が広がりました。チューリップの花の満開を迎えている砺波市のイベント会場には、2日も多くの人が訪れました。



4月23日に開幕したとなみチューリップフェアの会場では、チューリップの花が満開を迎えています。



大型連休の後半に向け、見どころの「花の大谷」などではおよそ10万本の入れ替えを行い、フェア最終日まで花を楽しめるよう工夫しています。





2日、日中の最高気温は富山空港や富山市八尾で18.3度などで、過ごしやすい一日となりました。南砺市からの来場者「晴れてて、ほんとにチューリップ日よりで来てよかったなと思います」愛知県からの来場者「すごい数があってきれいでした」「いろんな色のチューリップとか、(いろんな)形のチューリップがすごいきれいに咲いていて、ほんとに今まさに見ごろっていう感じで、遠くから来てよかったなと思いました」台湾からの来場者「初めてツアーで一緒に来ました。きれいです、すごい楽しいです」「きれいです」ノルウェーからの来場者「pretty! I like it very much」「We like it very much」主催者は、4月23日の開幕からの入場者は18万2000人で、最終日の5日までに目標の30万人に達する見込みだとしています。外国からの観光客も伸びていて、去年を上回る見込みだということです。