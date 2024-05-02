ナナヲアカリ、「正解はいらない」MVを5月5日（日）21時にプレミア公開
5月29日（水）に発売されるナナヲアカリの新曲「正解はいらない」（TVアニメ『戦隊大失格』エンディングテーマ）のミュージック・ビデオが、5月5日（日）21時にプレミア公開される。
今回のミュージック・ビデオも、11月にリリースされた「FASHION feat. GaL」に続き、ナナヲアカリが実写で登場している。とあるホテルを舞台にナナヲアカリが登場し、ピエロに招かれた自身も次第にピエロに染まっていくというもので、「些細な環境の変化をきっかけに人間の価値観が染まっていく瞬間」をテーマに、不気味さとクールさの混じったコンセプチャルな作品になっているという。
©春場ねぎ・講談社／「戦隊大失格」製作委員会
ナナヲアカリ「正解はいらない」ミュージック・ビデオ
2024年5月5日(日) 21:00プレミア公開
ナナヲアカリ7th Single 「正解はいらない」
https://nanawo.lnk.to/4RY3vC
2024年5月29日発売
https://nanawo.lnk.to/Vn8uSN
●完全生産限定盤[CD+GOODS]
￥2,640 / AICL4584〜4585
・透明スリーブ仕様
・ワンマンライブツアー「BLUE×PINK」チケット抽選申込みチラシ封入
応募期間：2024年5月29日（水）12:00〜2024年6月11日（火）23:59
1．正解はいらない
2．FASHION feat. GaL (Kisekae Remix)
3．正解はいらない（Instrumental）
[Goods]
ラバーバンド
●期間生産限定盤[CD+BD]
￥1,800 / AICL4586〜4587
・7inch 紙ジャケット仕様
・ワンマンライブツアー「BLUE×PINK」チケット抽選申込みチラシ封入
応募期間：2024年5月29日（水）12:00〜2024年6月11日（火）23:59
1．正解はいらない
2．FASHION feat. GaL (Kisekae Remix)
3．正解はいらない (Anime Size)
[BD]
TVアニメ『戦隊大失格』ノンクレジットEDムービー
■店頭特典
・Amazon：メガジャケ
・楽天ブックス：ポストカード
・セブンネット：ピック
・アニメイト：L判ブロマイド アニメ絵柄
・SonyMusic Shop：直筆サイン入りアナザージャケット
※予約期間：4/4(木)19:00 〜 5/5(日)23:00まで
・応援店特典：ロゴステッカー
※応援店リストは追って公開いたします。
※店舗特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。
完全生産限定盤
期間生産限定盤
通常盤
ナナヲアカリ・ライブ＜ナナヲアカリワンマンライブツアー「BLUE×PINK」＞
2024年08月23日(金)
東京・Spotify O-WEST
開場時間／18:00 開演時間／19:00
2024年08月24日(土)
宮城・仙台MACANA
開場時間／17:00 開演時間／17:30
2024年08月31日(土)
開場時間／17:00 開演時間／17:30
北海道・cube garden
2024年09月07日(土)
開場時間／17:15 開演時間／18:00
大阪・BIGCAT
2024年09月20日(金)
開場時間／18:30 開演時間／19:00
愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
2024年09月21日(土)
開場時間／17:00 開演時間／17:30
広島・SIX ONE Live STAR
2024年09月29日(日)
開場時間／17:00 開演時間／17:30
福岡・DRUM Be-1
2024年10月19日(土)
香川・DIME
開場時間／17:00 開演時間／17:30
＜Karatsu Seaside Camp 2024 FESTIVAL＞
2024年5月25日(土)、26日(日)
会場：佐賀・波戸岬海浜公園
時間：5/26(日) OPEN 10:00／START 11:00／終演 19:00（予定）
※ナナヲアカリの出演日は5/26(日)となります
料金：2日通し入場券￥19,000(税込)／日帰り入場券￥10,000(税込)
チケット先行受付ほか、詳細は公式サイトへ https://kscamp.jp/
＜玉屋祭 2024＞
2024年5月19日(日)＠東京キネマ倶楽部
OPEN 17:00 START 17:45
《通常チケット》￥5,000 (税込/D代別)
《特典グッズ付きチケット》￥7,060 (￥5,000＋￥2,060/税込/D代別)
◆ナナヲアカリ・オフィシャルサイト