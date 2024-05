PENTAGON キノ、タイトル曲「Broke My Heart」MV公開…独立後初のフィジカルアルバムを発売

PENTAGONのキノがデビュー後初のソロEPで、“オールラウンダーアーティスト”としての能力を見せつける。本日(2日)午後6時、各音楽配信サイトを通じて1st EP「If this is love, I want a refund」が発売された。同作は、彼が昨年12月に個人事務所「NAKED」を設立後、初めて発売するフィジカルアルバムだ。タイトル曲「Broke My Heart」は愛に裏切られたことのある人であれば、一度は思ったようなことを率直に表現した曲だ。今年、TikTokを席巻し、アメリカの10〜20代から絶大な支持を得ている有名ラッパーのLay Bankz(レイ・バンクス)がフィーチャリングに参加し、キノと完璧な相乗効果を発揮した。

その他にも、別れた後の解放感に喜ぶ「Solo」、初めて見た人に数秒で恋に落ちる物語を描いた「Freaky Love」、どこにでも恐れずに飛び込める青春の勇気を歌った「Valentine」、ありのままの自分を愛そうというメッセージを込めた「Fashion Style」など、キノが手掛けた全5曲が収録されている。「If this is love, I want a refund」は、別れた後の怒りから新しい愛に出会う瞬間まで、全ての過程で感じる様々な愛の感情を、大胆かつウィットに富んだ形で表現したアルバムだ。ニューアルバムの総括プロデューサーを務めたキノは、“オールラウンダーアーティスト”としての実力を発揮。重く真面目なありふれたラブソングの枠から脱却し、現代の恋愛方法を率直に表現した。彼はアルバムのクオリティを見せる収録曲「Solo」と「Valentine」のパフォーマンスクリップなどを先行公開し、カムバックを盛り上げた。