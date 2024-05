デイリーに通える！ フードライターが愛する、1貫ずつ頼める寿司屋8選

普段から、お好みやお任せで気軽に寿司が食べたい! そんな時に知っておきたい、1貫ずつ頼める都内の寿司店を、フードライターの森脇慶子さんに教えてもらいました。

数々の寿司店を食べ歩いたフードライターが通う、1貫ずつ頼めるお寿司屋さんが知りたい!

高級寿司ブームが続く一方で、手頃な価格で楽しめる町寿司スタイルの店や立ち食い専門店も相次いでオープンするなど、通いやすい寿司店も増えています。そこで今回は、フードライターの森脇慶子さんに、好きなネタを1貫ずつ頼める、日常使いにぴったりなお寿司屋さんを教えてもらいました。

教えてくれる人

森脇慶子

「dancyu」や女性誌、グルメサイトなどで広く活躍するフードライター。感動の一皿との出合いを求めて、取材はもちろんプライベートでも食べ歩きを欠かさない。特に食指が動く料理はスープ。著書に「東京最高のレストラン(共著)」(ぴあ)、「行列レストランのまかないレシピ」(ぴあ)ほか。

1. 「すし光琳」(神泉)

森脇さん

「ミシュランガイド」ビブグルマン選出の有名店。明朗会計で、リーズナブルに寿司を楽しむことができます。

2. 「すし 乾山」(初台)

森脇さん

「すし光琳」のオーナー新田さんが昨年11月にオープンしたお店。こちらも明朗会計で、お安くおなかいっぱいになれます。

3. 「喜(㐂)寿司」(人形町)

森脇さん

創業100年の老舗名店で、お好みで食べる常連客も多いです。季節は先になりますが、晩秋のマグロの赤身​、カジキマグロも美味です。

4. 「鮨竹」(銀座)

森脇さん

つけ場に立つのは「新ばし しみづ」出身の大将。お任せ、お好みどちらでも対応してくれます。

5. 「銀座 鮨 み富」(銀座)

森脇さん

銀座「新富寿し」で長らく店長をしていたご主人の独立店。お好み・お任せOK​で、11時30分から21時30分まで通し営業というのも昔ながら。小腹が減った時、軽く4、5貫という食べ方もできます。

6. 「鮨處 はる駒」(神保町)

森脇さん

大将は神保町の名店「鶴八」出身です。つまみは切り付けた刺身程度で握りが中心。​やや大きめの握りを好きなように味わえるのが魅力です。(店内は撮影禁止です)

7. 「ほかけ」(東銀座)

森脇さん

名人の誉れ高い矢崎さんが主人を務める、言わずと知れた老舗寿司店。お好みで利用するのがおすすめで、特に〆ものがおいしいです。

8. 「鮨 三か田」(三田)

森脇さん

写真の「マグロリアン」が名物の高級立ち食い寿司。コースもありますが、お好みもOK​​です。

文:森脇慶子、食べログマガジン編集部

