現在PSVに所属するアメリカ代表DFセルジーニョ・デストは1日に自身のXにて膝の前十字靭帯が断裂したことを認めた。



4月23日にPSVはデストが練習中に負傷を負ったことを伝えていたが、今回はこの怪我の詳細を選手自身が発表する運びとなった。デストは昨夏にバルセロナからPSVにレンタル移籍を果たすと、今シーズンはここまで公式戦37試合に出場し、2ゴール7アシストを記録している。





I was pretty suprised

When I heard about the news

I never thought that this would happen to me!

It’s a difficult time

But i’ll face it

Come back stronger

And make y’all proud again

Thanks for all the messages and support!#beastmode pic.twitter.com/ek0ZHACwmz