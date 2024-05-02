¡ÖÆ®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¶Í°þ²£ÉÍÂçFWÅÏî´·¼¸ã¤ÎÍèµ¨¾ÅÆî²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¡Ö1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¡×
¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï2Æü¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂçFWÅÏî´·¼¸ã(21)¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤è¤ê¡Ö2024Ç¯JFA¡¦J¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¤ÎÅÏî´¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚU-15¡¢°°Àî¼Â¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÆ±Áª¼ê¤ò¡Ö¥µ¥¤¥º¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤êÆÀÅÀ¤ËÍí¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¡Ö¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ90Ê¬´Ö¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤òÀË¤·¤Þ¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÆ®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏî´¤ÏÍèµ¨¤Î¾ÅÆî²ÃÆþÆâÄê¤ËºÝ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¼Õ¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¼«Ê¬¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!¡×
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üFWÅÏî´·¼¸ã
(¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤±¤¤¤´)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2002Ç¯8·î25Æü(21ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
185Ñ/78kg
¢£·ÐÎò
LIV FOOTBALL CLUB-»¥ËÚU-15-°°Àî¼Â¹â-¶Í°þ²£ÉÍÂç(ºß³ØÃæ)
¡¡»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¤ÎÅÏî´¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚU-15¡¢°°Àî¼Â¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÆ±Áª¼ê¤ò¡Ö¥µ¥¤¥º¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤êÆÀÅÀ¤ËÍí¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¡Ö¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ90Ê¬´Ö¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤òÀË¤·¤Þ¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÆ®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¼«Ê¬¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!¡×
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üFWÅÏî´·¼¸ã
(¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤±¤¤¤´)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2002Ç¯8·î25Æü(21ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
185Ñ/78kg
¢£·ÐÎò
LIV FOOTBALL CLUB-»¥ËÚU-15-°°Àî¼Â¹â-¶Í°þ²£ÉÍÂç(ºß³ØÃæ)