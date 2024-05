バーベキューで肉が香ばしく焼ける匂いは、食欲をそそり、思わず目を閉じてその香りを身体いっぱいに吸い込みたくなりませんか? 英国のケンタッキー・フライド・チキンが発表した香水は、そんな香りを彷彿させる物なのかもしれません。

その香水の名前は、「KFC No 11 EAU DE BBQ」。黒いボトルに赤のラインが入ったシックなボトルは、高級フレグランスといった雰囲気。英国のある評論家が「ボトル下部のKFCのロゴがなかったら、高級なフレグランスと思っただろう」と言ったように、ファストフード店が手掛けたものとは思えないデザインです。

気になる中身は、ネーミングの通り、バーベキューのときのようなスモーキーな香り。とは言っても、肉をグリルで焼いたときの“肉っぽい”香りではないよう。上述の評論家はこんな風に話しています。

「当初、近所の人がグリルで料理しているときに嗅ぐような、典型的なバーベキューの匂いを再現したものだと思っていた。でも、予想よりもっとムスクのようで魅惑的な香りだ」

そんなわけで、この香水はすでに第1弾の販売で完売。5月上旬に第2弾の販売が予定されているそうです。この香水は100ml入りで、価格は11ポンド(約2100円※)。収益の100%がKFC財団に寄付され、若者のための活動などに使われるそうです。

※1ポンド=約194円で換算(2024年5月1日現在)

