▼2024年9月28日(土) 東京キネマ倶楽部9月29日(日) 東京キネマ倶楽部open17:15 / start18:00 ※両日共出演：有村竜太朗、逹瑯▼チケット前売 7,500円(税込)当日 8,000円(税込)※スタンディング※入場時ドリンク代別途必要※未就学児入場不可・営利目的の転売禁止一般発売日：2024年8月25日(日)10:00〜※1人4枚受付（問）ディスクガレージ 050-5533-0888

■＜有村竜逹瑯＞

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