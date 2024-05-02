有村竜太朗(Plastic Tree) × 逹瑯(MUCC)、2マンイベント＜有村竜逹瑯＞を9月開催
有村竜太朗(Plastic Tree)と逹瑯(MUCC)が9月28日と29日の2日間、東京キネマ倶楽部にて2マンライヴイベント＜有村竜逹瑯＞を開催することが決定した。
◆＜有村竜逹瑯＞ 画像
Plastic TreeとMUCCといえば関わりが長く深く、互いにトリビュート作品へ参加し合うなど友と言える間柄だ。
両バンドのフロントマンである有村竜太郎と逹瑯がソロ同士で開催するツーマンのチケット一般発売は8月25日より。先行チケット情報など詳細は後日発表される予定だ。
■＜有村竜逹瑯＞
9月28日(土) 東京キネマ倶楽部
9月29日(日) 東京キネマ倶楽部
open17:15 / start18:00 ※両日共
出演：有村竜太朗、逹瑯
▼チケット
前売 7,500円(税込)
当日 8,000円(税込)
※スタンディング
※入場時ドリンク代別途必要
※未就学児入場不可・営利目的の転売禁止
一般発売日：2024年8月25日(日)10:00〜
※1人4枚受付
（問）ディスクガレージ 050-5533-0888
関連リンク
◆逹瑯 オフィシャルTwitter
◆逹瑯 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆有村竜太朗 オフィシャルサイト
◆有村竜太朗 オフィシャルTwitter
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