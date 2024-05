TWICE ダヒョン、デビュー後初の演技に挑戦！映画「全力疾走」にキャスティング

TWICEのダヒョンが、デビュー後初めて演技に挑戦する。所属事務所のJYPエンターテインメントは本日(2日)、マイデイリーを通じて「ダヒョンが映画『全力疾走』にキャスティングされ、撮影を準備中だ」と明らかにした。同作はスポーツジャンルの映画で、イ・スンフン監督がメガホンを取ると伝えられている。ダヒョンの演技挑戦はデビュー後初めてであり、メンバー9人の中でも初となる。

彼女が所属するTWICEは7月17日、日本で5thフルアルバム「DIVE」をリリースする。また、7月に大阪・ヤンマースタジアム長居(7月13日、7月14日)、東京・味の素スタジアム(7月20日、7月21日)、神奈川・日産スタジアム(7月27日、7月28日)にて「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」を開催予定だ。本公演で“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げる。