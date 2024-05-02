¡Úµð¿Í¡Û£³·³¤ÏÁêÂôÇò¸×¤¬£²¥é¥ó´Þ¤à£³°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¾¡Íø¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢¡Âè£¶£¶²ó£Ê£Á£Â£ÁÁªÈ´¿·³ãÂç²ñ¡¡µð¿Í£³·³£¸¡½£´¥í¥¥Æ¥¯¥ÎÉÙ»³¡Ê£²Æü¡¦¥Ï¡¼¥É¥ª¥Õ¥¨¥³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿·³ã¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î£³·³¤Ï¥í¥¥Æ¥¯¥ÎÉÙ»³Àï¤ËÎ×¤ß¡¢£¸¡½£´¤Ç¾¡Íø¡£¡Ö£³ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÁêÂôÇò¸×ÆâÌî¼ê¤¬£²¥é¥ó¤ò´Þ¤à£³°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¹â¶¶Í¥¤¬£·²ó£¶°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¡££²ÈÖ¼ê¡¦³ÞÅç¤Ï£±²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡££³ÈÖ¼ê¡¦¾®¾Â¤Ï£±²ó£±°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤Ë£±»àÆóÎÝ¤«¤é£³ÈÖ¡¦ÁêÂô¤¬£²¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢£³²ó¤Ë¤âÁêÂô¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢ºäËÜÍ¦¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ë£¹²ó¤â£´ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ²÷¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÂô¤Ï¡Ö¾¯¤·Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ò¾å¼ê¤¯²ó¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÊÖ¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£