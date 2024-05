NiziU、6月2日開催のファンミーティング横浜公演のライブビューイングが決定！

2024年6月2日(日)にKアリーナ横浜(神奈川県)で開催される「NiziU Fan Meeting with U 2024 Nizi“U”niversity」の模様を全国47都道府県の映画館でライブ・ビューイングすることが決定した。9人組ガールズグループNiziUが、日本で初めてのファンミーティングを6月1日(土)、2日(日)Kアリーナ横浜、7月27日(土)、28日(日)大阪城ホールの2都市4公演で開催する。

台北で初の海外公演を実施し、ファンコンサートを成功させ、普段のコンサートでは見ることのできないメンバーの一面や、ファンミーティングならではのコンテンツが満載の内容となっており、今回のファンミーティングでも、どのような演出をみせてくれるのか期待が高まる。2024年もシーンの最先端を走り続け、常に話題に事欠かないNiziU。2月「Memories」、3月「SWEET NONFICTION」と2ヶ月連続でデジタルシングルをリリース。5月には、自身初のスタジアムライブとなった「NiziU Live with U 2023 “COCO! nut Fes.” -Stadium Special- in ZOZO Marine Stadium」のパッケージが発売、さらに7月から放送されるアニメ「神之塔 -Tower of God- 王子の帰還」の主題歌を担当することが決定している。今回のライブ・ビューイングでは、来場者限定となる「NiziU オリジナルサイン入りポストカード付」となっており、この機会にぜひ手に入れていただきたい。WithU(NiziUのファン)との絆を大切にしてきたNiziUが、WithUに届けるファンミーティングを映画館の大スクリーンで見届けてほしい。

■実施概要

「NiziU Fan Meeting with U 2024 Nizi“U”niversity Live Viewing」

【日時】

2024年6月2日(日)16:00開演

詳細はこちら



【会場】

全国各地の映画館

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。



【料金】

¥4,500(税込/全席指定)

来場者プレゼント:NiziU オリジナルサイン入りポストカード付

※3歳以上有料/3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※サインはプリントとなります。

※サイン入りポストカードは、お持ちのチケット券面に記載されている映画館にて、実施日に限りお渡しいたします。他の映画館や、後日のお渡しはいたしかねます。

※不良品以外の交換はできませんので、ご了承ください。



【チケットスケジュール/お申込み】

〇ファンクラブ先行(抽選)

2024年5月2日(木)18:00〜5月7日(火)12:00

対象:NiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU」「WithU MOBILE」会員

WithU先行受付はこちら

WithU MOBILE先行受付はこちら

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※同行者の方はファンクラブ会員である必要はございません。

※複数のファンクラブ会員情報でお申込みの場合、ファンクラブ先行とプレリクエストでお申込みの場合は、それぞれ重複当選する可能性があります。

※当落発表:5月22日(水)13:00頃予定



〇プレリクエスト(抽選)

2024年5月2日(木)18:00〜5月7日(火)12:00

ローソンチケット

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※当落発表:5月22日(水)13:00頃予定



〇一般発売(先着)

2024年5月25日(土)13:00〜5月31日(金)12:00

ローソンチケット

ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。



主催:JYPエンターテインメント

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン



