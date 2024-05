NEXZ、1stシングルの日本限定特典付の販売決定からファンネームまで…重大トピックスを一挙解禁

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループNEXZ。昨年12月18日、オーディションのファイナルステージで披露したJ.Y. Park氏作詞・作曲の「Miracle」をプレリリース楽曲として配信すると、12月18日付オリコン・デイリーデジタルシングル(単曲)ランキングをはじめ、iTunes、LINE MUSIC、AWA、mu-mo、Rakuten Musicなど各音楽配信サイトで1位を獲得、さらにiTunesでは同時配信した「Miracle(Korean Ver.)」まで“K-POP”ジャンルで首位となり、日韓楽曲共に1位の快挙を成し遂げた。

また、楽曲配信と同タイミングに公開された「Miracle」Performance Videoも、公開6日でYouTube再生回数1,000万回超え、現在既に1,700万回再生を突破している。しかもデビュー前にして、日常の水分補給飲料アクエリアスとの大型プロジェクトを発表し、新人アーティストらしからぬビッグニュースで世間を驚かせたのも記憶に新しい。4月からは、Mnet制作の単独リアリティ番組「デビュー準備クラス <CLUB NEXZ>」が放送・配信されており、着々とデビューへ向けた準備も進行していた。そして5月1日、世界中が切望していたNEXZの“グローバルデビュー”が遂に明かされた。そんな彼等のグローバルデビュー決定報道を皮切りに、次から次へと新たなトピックスが発表されている。昨年2023年12月18日、プレリリース楽曲「Miracle」の配信リリースと合わせプレオープンしていたファンクラブが、いよいよ本日5月2日にグランドオープンを迎え、気になるファンクラブ名称やファンネームも映像やメンバー直筆メッセージで公開された。ファンクラブ名称とファンネームは共に“NEX2Y(読み:ネクスティ)”に決定。“NEX2Y”には、「NEXT TO(2) YOU(Y) = アナタのそばに」というメッセージが込められており、いつもNEXZを支えてくれているファンの方々への感謝の想いと、同時にそのファンの方々の心に寄り添い共に歩んでいくという確固たる決意を表明している。また、韓国リリース作品「Ride the Vibe」日本限定特典付の販売も決定した。日本発売日は5月31日(金)。NEXZのアイデンティティを感じさせる、「初めて感じる強く惹かれる感情と、その感情の波に飛び込んだ僕たち」というコンセプトのもと制作された本作。早速、ジャパンファンクラブ会員限定で購入可能なスペシャル盤と、通常盤2種(Ride ver. / Vibe ver.)の計3種が日本でも予約できるので、是非チェックしてほしい。尚、スペシャル盤と通常盤2種(Ride ver. / Vibe ver.)の計3種全て違うビジュアルで構成され、各バージョン毎の特典も用意されているとのこと。今後それらビジュアルが徐々に公開されていくようなので、全貌が明らかになる日が今から待ち遠しい。しかも、日本限定特典付の目玉「Ride the Vibe」発売記念で開催される購入者対象イベントの情報も解禁された。何と「NEXZメンバー全員サイン会」「Meet&NEX2Yお名前コール」の企画で帰国したNEXZメンバーと日本で会えることが判明。現在得られるイベント開催情報は「2024年秋頃」「関東・関西の2箇所」とまだ限られているものの、後日追加情報が届くので注目だ。JYP SHOPでは「Ride the Vibe」の購入者を対象に、5月20日(月)韓国で開催されるショーケース招待の企画も実施されている。いよいよグローバルデビューを目前に控え、本格的な最終準備段階に入ったNEXZ。5月20日(月)のD-DAYに向け、彼等の活動は更に加速度を増していく。

■リリース情報

Korea 1st Single Album「Ride the Vibe」

韓国:2024年5月20日リリース

日本:2024年5月31日リリース

