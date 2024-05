2024年5月14日(火)~19日(日)東京・東急シアターオーブ、6月22日 シンガポール Esplanade-Theatres on the bayにて開催される、城田優がプロデュースする歌とダンスのオリジナル・エンターテインメントショー『TOKYO~the city of music and love~』。

開幕に先駆け、東京公演の会場となる東急シアターオーブで撮り下ろした新ビジュアルが解禁となった。

#城田優 プロデュース「TOKYO ~the city of music and love~」メイキング映像公開!

本公演の衣装を担う2名のデザイナーによってスタイリングされた、対照的な衣裳に注目。トップアーティストや国際的なイベントの衣装ディレクションも手掛ける衣装デザイナーの齋藤ヒロスミが手掛けた衣装はポップでカラフルな色味に溢れ、一方、アパレルブランド「kujaku」の衣装デザイナーでもある西坂拓馬のデザインは黒一色に統一されたスタイリッシュな装い。

個性豊かで唯一無二のスタイルをもつキャスト陣と、独創的で洗練されたクリエイティブチームが一体となり、様々な顔をもつ「東京」という街を表現するオリジナル・エンターテインメントショーに期待しよう。