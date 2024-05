渋谷駅、原宿駅ともに徒歩10分ほどのキャットストリート内に誕生した「コーチ プレイ@キャットストリート」。

1941年にアメリカで生まれ、世界中で愛されるファッションブランド「COACH」の最大規模のコンセプトストアです。

スタイリッシュな建物と対照的なイエローの看板、巨大なタビーバッグが印象的なキッチンカー「タビー トラック」がひと際目を引きます。

店内に入ると、真っ先に目に飛び込むのがポップなネオンサイン。

ひらがなで書かれた「こーち」の文字や、「KARAOKE」など遊び心がいっぱいのデザインです。

地下1階「Coachtopia」は2023年にスタートした新ブランド。

これまで80年以上にわたって受け継がれたレザーの専門知識を活かして、再生・再利用可能な素材をメインにものづくりに取り組んでいるのが最大の特徴。バッグを作るときにできる端切れをはじめ、廃プラスチックを使用したレジンやリサイクルコットン、リサイクルポリエステルなども使われています。

ポップでカラフルなアイテムはZ世代を中心に人気が広まっているそう。

1F「THE TABBY SHOP」には、はコーチを代表するバッグ「TABBY」がずらり。

コンパクトながら収納力がある「TABBY」は年齢や性別を問わず愛用するファンが多い人気アイテム。招き猫のネオンもかわいいですね!



2階は最新コレクションを集めた「READY TO WEAR MEN’S AND DENIM THE JEWELRY SHOP」。

新作バッグはもちろん、シューズやウェア、ジュエリーなどジェンダーレスに楽しめるアイテムが揃います。

2024の春夏はデニムやポップなフラワー柄に注目!

3階「COACH CREATE」は、コーチのクラフトマンシップに触れることができるエリア。

野球用グローブのしなやかで丈夫なレザーからインスピレーションを得てブランドがスタートしたことから、ウォールにはヴィンテージのグローブが飾られています。

本体やストラップなど、素材や色を一つずつ選んで、オリジナル仕様のバッグなどを作ることができるほか、お気に入りのアイテムにチャームを付けたり、文字やイラストをプリントしたりとカスタマイズすることも可能です。

プレゼントをする時に、贈る相手が好きなモチーフや、イニシャルを入れても楽しそう!

愛用しているアイテムが汚れてしまったり、金具が壊れてしまったりした場合は、クリーニングや修理などのメンテナンスにも対応してもらえるのも魅力です。



最上階の4階は軽井沢発のドーナツ店「RK DONUTS」の東京初出店となるお店「コーチ コーヒー ショップ by RK DONUTS」。

階段では新キャラクター 「Lil Miss Joe(りる みす じょー)が出迎えてくれます。

カフェスペースはレトロなアメリカンダイナーをイメージ。オレンジのチェッカー柄が明るく、楽しい雰囲気を演出しています。

(左から)「ラテ」600円、「クラシック」「カスタード」各650円

シーズナルを含めて全5種類が揃うドーナツから、今回はシンプルなドーナツをイエローのチョコレートでコーティングした「クラシック」と、中にカスタードクリームを詰めてベリーチョコをかけた「カスタード」を注文しました。

コーチの「C」のロゴはチョコレートでできています。

湿度や気温に合わせて発酵時間を調節しながら長時間かけて発酵しているという生地は、ふんわり&もっちり食感。

パティシエがひとつひとつ素材選びからこだわっているというカスタードクリームは、卵やミルクの持ち味を生かしたやさしい甘さです。

ボリュームがありそうに見えますが、軽い食感でいくつでも食べられそう!

また、コーヒー豆は、エチオピアのコーヒー生産者で、サステナブルで環境に優しい栽培・加工方法でコーヒーを生産している「METAD社ALAKA農園」のものを使用しているそう。

巨峰のようなジューシーさや甘み、酸味などのバランスがよい豆はミルクと合わせるとコクが加わり、まろやかな味わいです。

ドーナツ、ドリンクはすべてテイクアウト可能で、エントランスの「タビー トラック」でも購入できますよ。

ほかにも、館内5か所に置かれたスタンプを巡る「スタンプラリー」や、スペシャルなフレームで撮影できるフォトブースなど、見どころがいっぱい!ぜひ足を運んでみてくださいね。



■コーチ プレイ@キャットストリート(こーち ぷれい きゃっとすとりーと)

住所:東京都渋谷区神宮前6-14-5

TEL:03-5962-7964

営業時間:11〜20時(カフェ利用はフード19時LO、ドリンク、テイクアウト19時30分LO)

定休日:不定休

アクセス:原宿駅より徒歩10分



