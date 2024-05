今年も豪華アーティストが出演！【KCON JAPAN 2024】チケット販売中

[#KCONJAPAN2024]



KCON JAPAN 2024 VENUE MAP

📍 ZOZOMARINE STADIUM, Makuhari Messe



GET YOUR TICKET NOW 🎫

🔗Ticket link : https://t.co/iqVI88fIgB

📌Ticket Info : https://t.co/wIIUyzjfsD

Last chance to purchase tickets for KCON JAPAN 2024!



-

🎈2024.05.10.-05.12

✨Let’s #KCON! pic.twitter.com/IekoR3fTmh