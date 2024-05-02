今年も豪華アーティストが出演！【KCON JAPAN 2024】チケット販売中

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世界最大級のK-POPフェスティバルが今年も日本で開催！12年目を迎える今年のスローガンは「K-POP Fan & Artist Festival」。開催場所を幕張メッセとZOZOマリンスタジアムに拡大し、ファンとK-POPアーティストが交流できるステージがたくさん用意されています。今年も大好きなあのアーティストと一緒にKCONを盛り上げよう♡

【KCON JAPAN 2024】が今年も開催！

グローバルK-POPファンとアーティストが一緒に作る唯一無二なフェスティバルKCON。

CJ ENMが2012年から毎年開催し、今年で12年目を迎えます。

過去12年間、計9カ国・13地域で開催されたKCONのオフライン累積観客数は、なんと約169万人！

今年のKCONは、スローガンを「K-POP Fan & Artist Festival」として一新し、ファンとアーティストが交流できるイベントが盛りだくさんとなっています。

開催場所を幕張メッセとZOZOマリンスタジアムの2つに大幅拡大し、3日間で過去最多の計46チームが出演予定です！

ⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

公演概要

イベント名：KCON JAPAN 2024

開催日：2024年5月10日（金）、11日（土）、12日（日）

KCON JAPAN 2024
会場/時間（予定）
幕張メッセ 10:00OPEN
ZOZOマリンスタジアム 15:30 開場 ／17:00 開演

圧倒的なパーフォーマンスが楽しめる『M COUNTDOWN STAGE』

ZOZOマリンスタジアムでは、5月11日（土）と12日（日）に、メインショー『M COUNTDOWN STAGE』が開催されます。

出演者はこちら！

ⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

５月11日（土）

BOYNEXTDOOR／B.D.U.／CHA EUN-WOO／EPEX／INI／Kep1er／KEY／NiziU／P1Harmony／Red Velvet／THE NEW SIX／The Wind／TWS／ZEROBASEONE

5月12日（日）

8TURN／Hi-Fi Un!corn／ILLIT／IS:SUE／JO1／JUNG YONG HWA／ME:I／NCT WISH／TAEYEON／TEMPEST／xikers／YENA／&TEAM

"ファンとアーティストがつながれる”4つのステージ

幕張メッセでは5月10日（金）〜12（日）の3日間、ファンとアーティストがつながれるステージが4つにわかれて開催されます。

【会場MAP】

KCON STAGE

フェスティバルタイムテーブル形式で運営されるステージを新たに披露！

『M COUNTDOWN STAGE』に出演するアーティストも登壇予定。

出演アーティスト

▼2024年5月10日（金）

BOYNEXTDOOR／DXTEEN／INI／Isaac Hong／IS:SUE／TWS

▼2024年5月11日（土）

Kep1er／ME:I／NCT WISH／n.SSign／P1Harmony／TEMPEST

▼2024年5月12日（日）

JO1／The Wind／TIOT／woo!ah!／xikers／&TEAM

MEET＆GREET STAGE

アーティストとファンの交流を、今年からはチケットを持っている人は誰でも観覧できる！

出演アーティスト

▼2024年5月10日（金）

BOYNEXTDOOR／DXTEEN／INI／Kep1er／TWS／ZEROBASEONE

▼2024年5月11日（土）

EPEXJUNG YONG HWANiziUP1HarmonyxikersYENA

▼2024年5月12日（日）

ILLIT／ME:I／NCT WISH／TEMPEST／TIOT／&TEAM

SHOWCASE

出演アーティスト

▼2024年5月10日（金）

AIMERS／E’LAST／Isaac Hong／IS:SUE／LIMELIGHT／NOWADAYS／The Wind／WHIB／YOUNITE

▼2024年5月11日（土）

DXMON／eite／VVUP

▼2024年5月12日（日）

LUN8／TRENDZ／VANNER／WAKER

CONNECTING STAGE

新しいK-POPアーティストに会いに行ける！ 

出演アーティスト

▼2024年5月10日（金）

DXMON／n.SSign／The Wind／TIOT／TRENDZ／WAKER

▼2024年5月11日（土）

8TURN／EPEX／DXTEEN／LUN8／VANNER／WHIB／YOUNITE

▼2024 年5月12日（日）

AIMERS／eite／E'LAST／LIMELIGHT／NOWADAYS／VVUP

DANCE ALL DAY

アーティストのダンスを一緒に学び、自分だけのショートコンテンツを作れる！

出演アーティスト

▼2024年5月10日（金）

DXTEEN／eite／LIMELIGHT／NOWADAYS／n.SSign／VVUP／WHIB

【DANCE ALL DAY × M2】

BOYNEXTDOOR／INI／P1Harmony

▼2024年5月11日（土）

AIMERS／E’LAST／TIOT／TRENDZ／WAKER

【DANCE ALL DAY × M2】

BOYNEXTDOOR／NiziU／ME:I／TWS

▼2024年5月12日（日）

DXMON／LUN8／VANNER／YOUNITE

【DANCE ALL DAY × M2】

ILLIT／JO1／&TEAM

※アーティストの都合により、出演ラインナップに変更が出る可能性があります。

各日程のタイムテーブルはこちら

まだ間にあう！チケットは販売中

4月25日（木）10時より一般販売が開始されました。

売り切れも出始めているので、早めにチェックしてみてくださいね！

今回は、新しくなった「KCON JAPAN 2024」をご紹介しました。

大好きなアーティストと一緒に、今年も世界最大級のK-POPフェスティバルを盛り上げよう♡

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