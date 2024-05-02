今年も豪華アーティストが出演！【KCON JAPAN 2024】チケット販売中

世界最大級のK-POPフェスティバルが今年も日本で開催！12年目を迎える今年のスローガンは「K-POP Fan & Artist Festival」。開催場所を幕張メッセとZOZOマリンスタジアムに拡大し、ファンとK-POPアーティストが交流できるステージがたくさん用意されています。今年も大好きなあのアーティストと一緒にKCONを盛り上げよう♡