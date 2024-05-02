今年も豪華アーティストが出演！【KCON JAPAN 2024】チケット販売中
世界最大級のK-POPフェスティバルが今年も日本で開催！12年目を迎える今年のスローガンは「K-POP Fan & Artist Festival」。開催場所を幕張メッセとZOZOマリンスタジアムに拡大し、ファンとK-POPアーティストが交流できるステージがたくさん用意されています。今年も大好きなあのアーティストと一緒にKCONを盛り上げよう♡
【KCON JAPAN 2024】が今年も開催！
グローバルK-POPファンとアーティストが一緒に作る唯一無二なフェスティバルKCON。
CJ ENMが2012年から毎年開催し、今年で12年目を迎えます。
過去12年間、計9カ国・13地域で開催されたKCONのオフライン累積観客数は、なんと約169万人！
今年のKCONは、スローガンを「K-POP Fan & Artist Festival」として一新し、ファンとアーティストが交流できるイベントが盛りだくさんとなっています。
開催場所を幕張メッセとZOZOマリンスタジアムの2つに大幅拡大し、3日間で過去最多の計46チームが出演予定です！
公演概要
イベント名：KCON JAPAN 2024
開催日：2024年5月10日（金）、11日（土）、12日（日）
KCON JAPAN 2024
会場/時間（予定）
幕張メッセ 10:00OPEN
ZOZOマリンスタジアム 15:30 開場 ／17:00 開演
圧倒的なパーフォーマンスが楽しめる『M COUNTDOWN STAGE』
ZOZOマリンスタジアムでは、5月11日（土）と12日（日）に、メインショー『M COUNTDOWN STAGE』が開催されます。
出演者はこちら！
５月11日（土）
BOYNEXTDOOR／B.D.U.／CHA EUN-WOO／EPEX／INI／Kep1er／KEY／NiziU／P1Harmony／Red Velvet／THE NEW SIX／The Wind／TWS／ZEROBASEONE
5月12日（日）
8TURN／Hi-Fi Un!corn／ILLIT／IS:SUE／JO1／JUNG YONG HWA／ME:I／NCT WISH／TAEYEON／TEMPEST／xikers／YENA／&TEAM
"ファンとアーティストがつながれる”4つのステージ
幕張メッセでは5月10日（金）〜12（日）の3日間、ファンとアーティストがつながれるステージが4つにわかれて開催されます。
【会場MAP】
[#KCONJAPAN2024]- KCON JAPAN (@kconjapan) April 25, 2024
KCON JAPAN 2024 VENUE MAP
📍 ZOZOMARINE STADIUM, Makuhari Messe
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🔗Ticket link : https://t.co/iqVI88fIgB
📌Ticket Info : https://t.co/wIIUyzjfsD
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🎈2024.05.10.-05.12
✨Let’s #KCON! pic.twitter.com/IekoR3fTmh
KCON STAGE
フェスティバルタイムテーブル形式で運営されるステージを新たに披露！
『M COUNTDOWN STAGE』に出演するアーティストも登壇予定。
出演アーティスト
▼2024年5月10日（金）
BOYNEXTDOOR／DXTEEN／INI／Isaac Hong／IS:SUE／TWS
▼2024年5月11日（土）
Kep1er／ME:I／NCT WISH／n.SSign／P1Harmony／TEMPEST
▼2024年5月12日（日）
JO1／The Wind／TIOT／woo!ah!／xikers／&TEAM
MEET＆GREET STAGE
アーティストとファンの交流を、今年からはチケットを持っている人は誰でも観覧できる！
出演アーティスト
▼2024年5月10日（金）
BOYNEXTDOOR／DXTEEN／INI／Kep1er／TWS／ZEROBASEONE
▼2024年5月11日（土）
EPEX／JUNG YONG HWA／NiziU／P1Harmony／xikers／YENA
▼2024年5月12日（日）
ILLIT／ME:I／NCT WISH／TEMPEST／TIOT／&TEAM
SHOWCASE
出演アーティスト
▼2024年5月10日（金）
AIMERS／E’LAST／Isaac Hong／IS:SUE／LIMELIGHT／NOWADAYS／The Wind／WHIB／YOUNITE
▼2024年5月11日（土）
DXMON／eite／VVUP
▼2024年5月12日（日）
LUN8／TRENDZ／VANNER／WAKER
CONNECTING STAGE
新しいK-POPアーティストに会いに行ける！
出演アーティスト
▼2024年5月10日（金）
DXMON／n.SSign／The Wind／TIOT／TRENDZ／WAKER
▼2024年5月11日（土）
8TURN／EPEX／DXTEEN／LUN8／VANNER／WHIB／YOUNITE
▼2024 年5月12日（日）
AIMERS／eite／E'LAST／LIMELIGHT／NOWADAYS／VVUP
DANCE ALL DAY
アーティストのダンスを一緒に学び、自分だけのショートコンテンツを作れる！
出演アーティスト
▼2024年5月10日（金）
DXTEEN／eite／LIMELIGHT／NOWADAYS／n.SSign／VVUP／WHIB
【DANCE ALL DAY × M2】
BOYNEXTDOOR／INI／P1Harmony
▼2024年5月11日（土）
AIMERS／E’LAST／TIOT／TRENDZ／WAKER
【DANCE ALL DAY × M2】
BOYNEXTDOOR／NiziU／ME:I／TWS
▼2024年5月12日（日）
DXMON／LUN8／VANNER／YOUNITE
【DANCE ALL DAY × M2】
ILLIT／JO1／&TEAM
※アーティストの都合により、出演ラインナップに変更が出る可能性があります。
各日程のタイムテーブルはこちら
[#KCONJAPAN2024] Makuhari Messe TIMETABLE OPEN- KCON JAPAN (@kconjapan) April 24, 2024
3日間開かれる幕張メッセの様々なステージと舞台をお楽しみに！
幕張メッセへの入場のためには...
🎫 1DAY PLUS
🎫 1DAY PLUS 注釈付指定席 (MAY 11土のみ)
🎫 M&G PREMIUM
🎫 1DAY
⏰ 一般販売オープン (APR 25 10AM) D-1
🔗 Ticket link :… pic.twitter.com/QrwTfjfU5s
まだ間にあう！チケットは販売中
4月25日（木）10時より一般販売が開始されました。
売り切れも出始めているので、早めにチェックしてみてくださいね！
今回は、新しくなった「KCON JAPAN 2024」をご紹介しました。
大好きなアーティストと一緒に、今年も世界最大級のK-POPフェスティバルを盛り上げよう♡