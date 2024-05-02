BANDAI SPIRITS、「HG バーグラリードッグ」や「HG ファイヤーバルキリーサウンドブースター装備」など5月発売プラモパッケージを一挙公開
5月2日 公開
(C)BANDAI SPIRITS 2019
HG バーグラリードッグ
BANDAI SPIRITSは、5月に発売を予定しているプラモデルのパッケージを公開した。
5月発売予定のプラモデルには、「装甲騎兵ボトムズ」より「HG バーグラリードック」、「マクロス7」より「HG VF-19改 ファイヤーバルキリーサウンドブースター装備」などがラインナップされる。
今回は計9種の商品パッケージ画像が公開されたので、本稿ではまとめて掲載していく。
□バンダイホビーサイト「発売スケジュール」のページ
30MM 1/144 bEXM-28 レヴェルノヴァ ブラウン
30MM 1/144 bEXM-29 ガルドノヴァ グリーン
HG 1/72 アーロンライノ
HG Amplified IMGN 龍王丸
HG VF 19改 ファイヤーバルキリーサウンドブースター装備
HG 1/144 マイティーストライクフリーダムガンダム
オプションパーツセット ガンプラ01(エールストライカー)
鬼滅模型 我妻善逸
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