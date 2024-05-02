5月2日 公開

HG バーグラリードッグ

　BANDAI SPIRITSは、5月に発売を予定しているプラモデルのパッケージを公開した。

　5月発売予定のプラモデルには、「装甲騎兵ボトムズ」より「HG バーグラリードック」、「マクロス7」より「HG VF-19改 ファイヤーバルキリーサウンドブースター装備」などがラインナップされる。

　今回は計9種の商品パッケージ画像が公開されたので、本稿ではまとめて掲載していく。

□バンダイホビーサイト「発売スケジュール」のページ

30MM 1/144 bEXM-28 レヴェルノヴァ ブラウン

30MM 1/144 bEXM-29 ガルドノヴァ グリーン

HG 1/72 アーロンライノ

HG Amplified IMGN 龍王丸

HG VF 19改 ファイヤーバルキリーサウンドブースター装備

HG 1/144 マイティーストライクフリーダムガンダム

オプションパーツセット ガンプラ01(エールストライカー)

鬼滅模型 我妻善逸

(C)BANDAI SPIRITS 2019
(C)2023 SUNRISE BEYOND INC
(C)サンライズ・R
(C)1994 BIGWEST
(C)創通・サンライズ
(C)サンライズ
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable