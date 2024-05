デイリーウェアやヨガウェアを手掛ける「 emmi(エミ) 」が、スポーツブランド「ASICS(アシックス)」の人気モデルに別注をかけた、トレンド感あふれるスニーカーが登場。5月15日(水)より全国のemmi直営店、同日12:00より公式オンラインストア、USAGI ONLINEにて、数量限定で販売が始まります。「emmi×ASICS」メタリックな別注スニーカーが登場このたび「emmi」よりお目見えするのは、「ASICS」の人気モデル『GEL-NYC』に別注をかけた「『ASICS for emmi』GEL-NYC/emmi」(税込1万8700円)。

『GEL-NYC』は、ランニングシューズからインスピレーションを受け誕生したモデルで、さまざまな装飾を融合させたアッパーや、レトロな雰囲気とコントラストを表現したソールが魅力の1足です。今回の別注では、そんな人気モデルにキャッチーなメタリックを取り入れることで、トレンド感あふれるデザインに仕上げているといいます。派手なのにどこか上品なデザインがツボ…!「『ASICS for emmi』GEL-NYC/emmi」には、光沢感とマットな質感の2種類のメタリックを重ねて、立体感を持たせつつも、デイリーに取り入れやすいデザインを採用。サイドに施されているライムイエローが、メタリックの質感をより引き立てています。また、ベースのメッシュはアイボリーで柔らかさをプラスし、アウトソールにはパールラメ入りのGELを採用することで、華やかな雰囲気を演出。パッと目を惹く派手なデザインではありますが、ついついスタイリングに取り入れたくなる、どこか上品なデザインがツボすぎますね。爽やかな印象の"エクスクルーシブモデル"も必見さらに、『GEL-NYC』をニュートラルカラーで仕上げた、エクスクルーシブモデル「『ASICS for emmi』GEL-NYC(exclusive model)」(税込1万7600円)も見逃し厳禁です。カラーは、ベージュの『LBEG』と『LGRY』の2種展開。『LBEG』のソールにはブルー、『LGRY』のソールにはグリーンが入っていて、爽やかな印象を与えてくれますよ。こちらは現在販売されているアイテムのため、気になる方はお早めにチェックしておきましょう。店舗限定のショッパーもゲットしちゃお「emmi」全国直営店舗では、「『ASICS for emmi』GEL-NYC/emmi」を購入した方を対象に、限定ショッパーがプレゼントされるのだとか。オンラインストアでの購入は対象外となるため、ショッパーも併せてゲットしたい方は、店舗へ足を運んでみてくださいね。emmi 公式オンラインストアhttps://emmi.jp/USAGI ONLINEhttps://usagi-online.com/参照元:株式会社マッシュホールディングス プレスリリース