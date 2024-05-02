¡ÚÂçÁêËÐ¡Ûµ®·Ê¾¡¤¬¥±¥¬¤Î¾õÂÖ¸ì¤ë¡¡²Æ¾ì½ê¤Ø¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥±¥¬¤Î¾õÂÖ¤Ï¡©¡¡ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê¡Ê£±£²Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ò¹µ¤¨¤¿£²Æü¡¢¹ñµ»´Û¤Ç²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡Ê²£¿³¡Ë¤Ë¤è¤ë·Î¸ÅÁí¸«¤¬°ìÈÌ¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âç´Øµ®·Ê¾¡¡Ê£²£·¡á¾ïÈ×»³¡Ë¤Ï¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤éÂç´ØÆ±»Î¤Î¿½¤·¹ç¤¤¤Ç£¶ÈÖ¼è¤ê¡¢£±¾¡£µÇÔ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¡¡½Õ¾ì½ê¤Ï£¸ÅÙÌÜ¤Î¥«¥ÉÈÖ¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ó¤Î¸Å½ý¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê£±£´ÆüÌÜ¤«¤éÅÓÃæµÙ¾ì¡£½Õ½ä¶È¤âÁ´¤Æ·ç¾ì¤·¤¿¡£µ®·Ê¾¡¤Ï¡Ö¡ÊÈÖÉÕ¡Ë¾å°Ì¤ÈÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡Ê£³·î¤Î¡Ë½Õ¾ì½ê°ÊÍè¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶³Ð¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡£¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½éÆü¤Ï£±£°Æü¸å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´À°¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ®·Ê¾¡¤Ï¡Ö£´·î¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¼£ÎÅ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÉô²°¤Î¼ã¤¤½°¤Ë¤Ï¡Ë¶»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ó¤Î´¶³Ð¤¬¤É¤¦¤È¤«¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¾ì½ê¤ÏÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜÈÖ¤Ø¸þ¤±¤Æ³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£