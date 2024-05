ZEROBASEONE、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」SOLARバージョンのコンセプトフォトを公開

ZEROBASEONEが太陽のような輝きを放つニューアルバムのコンセプトフォトを公開した。ZEROBASEONEは5月1日と2日、公式SNSに3rdミニアルバム「You had me at HELLO」のSOLARバージョンのコンセプトフォトを掲載した。公開された写真には、強烈ながらも涼しい太陽の姿を形象化した9人のメンバーの姿が収められている。ブラックとゴールドカラーの調和で洗練された高級感のある雰囲気が漂う中、カウボーイハットをかぶったメンバーと矢などの謎のアイテムが登場し、好奇心を刺激する。特に、青春のきらびやかさとその裏側にある不安定さを乗り越え、ZEROSE(ZEROBASEONEのファンの名称)に向かって疾走する彼らのより強い一面が目を引く。

また、アルバム名を連想させる「HELLO」が記されたバス停に立っているメンバーと、背景の砂漠が、今回のアルバムで彼らがどのような変身を遂げるのか、期待を高めた。「You had me at HELLO」は、カムバックするたびにK-POPの新しい歴史を築き、“第5世代のアイコン”として浮上したZEROBASEONEが幅広い活動を続けていくアルバムだ。これまで発売した1stミニアルバム「YOUTH IN THE SHADE」と2ndミニアルバム「MELTING POINT」はいずれもダブルミリオンセラーを記録し、彼らがニューアルバムでも新たな歴史を刻むのか、注目が集まる。ZEROBASEONEの3rdミニアルバム「You had me at HELLO」は13日午後6時、各音楽配信サイトを通じて公開される。