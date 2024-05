(台北中央社)台湾発のボーイズラブドラマ「VBLシリーズ」に主演した俳優8人のファンミーティングが4月27日、東京の劇場で開催された。俳優陣はドラマシーンを再現したり歌を披露したりして、会場を盛り上げた。今回のイベントに参加したのは「Stay By My Side」のホン・ウェイジョー(洪暐哲)やヤン・イーシュエン(楊懿軒)、「You Are Mine」のマオ・チーション(毛祁生)、シャオ・ホン(蕭鴻)、「VIP Only」のホアン・チョンバン(黄丞邦)、チェン・シュエンユー(陳玹宇)、「AntiReset」のホアン・リーフォン(黄礼豊)、ウー・ピンチェン(呉秉宸)。

イベントは2回行われ、会場には日本だけでなく海外からのファンも詰めかけた。チーションは「本当はとても緊張していたけれど、舞台に上がってファンの楽しそうな反応を見て、自分自身もうれしくなった」と語った。チョンバンとシュエンユーは出演作のエンディング曲「麵が冷めないうちに」を手をつなぎながら披露。シュエンユーは当初、舞台に上がることを怖がっていたとしながらも、チョンバンが練習に付き合ってくれたと話し、2人は互いに感謝を伝える場面もあった。(洪素津/編集:齊藤啓介)