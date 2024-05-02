　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44688.90　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42352.52　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41943.27　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41615.05　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41204.33　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40687.48　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40056.14　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39759.91　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39667.71　　均衡表雲上限(日足)
39197.64　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38910.41　　均衡表転換線(週足)
38907.96　　13週移動平均線
38856.21　　均衡表基準線(日足)
38832.34　　25日移動平均線
38308.83　　75日移動平均線

38236.07　　★日経平均株価2日終値

38156.52　　6日移動平均線
37968.66　　均衡表雲下限(日足)
37904.77　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37759.77　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37670.62　　均衡表転換線(日足)
36977.20　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36611.58　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36568.55　　均衡表基準線(週足)
36452.01　　26週移動平均線
36049.63　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35463.39　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34713.74　　200日移動平均線
33706.38　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31842.71　　均衡表雲上限(週足)
30960.75　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
28215.12　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　83.85(前日76.36)
ST.Slow(9日)　　73.02(前日61.90)

ST.Fast(13週)　 37.41(前日37.65)
ST.Slow(13週)　 47.73(前日47.81)

［2024年5月2日］

株探ニュース