

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44688.90 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42352.52 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41943.27 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41615.05 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41204.33 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40687.48 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40056.14 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39759.91 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39667.71 均衡表雲上限(日足)

39197.64 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38910.41 均衡表転換線(週足)

38907.96 13週移動平均線

38856.21 均衡表基準線(日足)

38832.34 25日移動平均線

38308.83 75日移動平均線



38236.07 ★日経平均株価2日終値



38156.52 6日移動平均線

37968.66 均衡表雲下限(日足)

37904.77 ボリンジャー:-1σ(25日)

37759.77 ボリンジャー:-1σ(13週)

37670.62 均衡表転換線(日足)

36977.20 ボリンジャー:-2σ(25日)

36611.58 ボリンジャー:-2σ(13週)

36568.55 均衡表基準線(週足)

36452.01 26週移動平均線

36049.63 ボリンジャー:-3σ(25日)

35463.39 ボリンジャー:-3σ(13週)

34713.74 200日移動平均線

33706.38 ボリンジャー:-1σ(26週)

31842.71 均衡表雲上限(週足)

30960.75 ボリンジャー:-2σ(26週)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

28215.12 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 83.85(前日76.36)

ST.Slow(9日) 73.02(前日61.90)



ST.Fast(13週) 37.41(前日37.65)

ST.Slow(13週) 47.73(前日47.81)



［2024年5月2日］



株探ニュース

