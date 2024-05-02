¡ÖÌîµå¤ò¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤Ù¤¡×ÃÛÃÏ»Ô¾ìÀ×ÃÏ¤ÎºÆ³«È¯¤á¤°¤ê¡¢¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿»¿ÈÝ
µ¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¡Êº¸¤«¤é¡Ë»°°æÉÔÆ°»º¤Î¿¢ÅÄ½Ó¼ÒÄ¹¡¢¥È¥è¥¿ÉÔÆ°»º¤Î»³Â¼ÃÎ½¨¼ÒÄ¹¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤Î»³¸ý¼÷°ì¼ÒÄ¹¡Ê¼Ì¿¿¡¦»þ»öÄÌ¿®¡Ë
¡¡5·î1Æü¡¢ÃÛÃÏ»Ô¾ìÀ×ÃÏ¤ÎºÆ³«È¯¡ÊÌó19¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡áÌó19ËüÖ¡áÅìµþ¥É¡¼¥àÌó4¸ÄÊ¬¡Ë¤òÃ´¤¦»ö¶È¼Ô¡Ê»°°æÉÔÆ°»º¤òÂåÉ½¤È¤·¤¿¥È¥è¥¿ÉÔÆ°»º¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤Ê¤É11¼Ò¡Ë¤¬5Ëü¿Í¼ýÍÆÂ¿µ¡Ç½·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤ÎÄó°ÆÆâÍÆ¤ò²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£Áí»ö¶ÈÈñ¤Ï9000²¯±ß¤Ë¤â¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤¬ÃÛÃÏ¤ò¿·¤·¤¤ËÜµòÃÏ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï1988Ç¯¤Ë³«¶È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç36Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤ò¸½ºß¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤«¤é¿·¤¿¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ëÃÛÃÏ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿µð¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤ëÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î»³¸ý¼÷°ì¼ÒÄ¹¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Öµð¿Í·³¤Î°ÜÅ¾¤òÁ°Äó¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìîµå¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢²»³Ú¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢³ÊÆ®µ»¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»¤ä¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ËºÇÅ¬¤Ê¶õ´Ö¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡£¤½¤³¤Ç´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÊª¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ËËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤É¤â¤È¤·¤Æ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µð¿Í·³¤Î°ÜÅ¾¤òÁ°Äó¤Ë·×²è¡¢Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍ½Äê¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎËÜµòÃÏµå¾ì¤Î°ÜÅ¾¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Âç»Å»ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁêÅö¤ÊÄ´À°¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿½¤·¾å¤²¤ë¤ÈÆÉÇä¤À¤±¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¡¢²°º¬¤Ï³«ÊÄ·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¹©¼Ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖËÜµòÃÏ°ÜÅ¾¤òÁ°Äó¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÍ½ÁÛ¿Þ¤È¤È¤â¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¡¢¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤ä»ýÏÀ¤¬SNS¾å¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ô¤³¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤ÇÌîµå¤ò¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤Õ¤¯¤é¤ß¤Î¤Ê¤¤±¦º¸Ãæ´Ö¡¢¥Û¡¼¥à¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¡£¤½¤â¤½¤âÌîµåÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¸¤ã¥À¥á¤ÊÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤À¤±¤É¡¢²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¤Ã¤Æ»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Õ
¡Ô¤³¤Îµå¾ì¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëº¸Ãæ´Ö¤È±¦Ãæ´Ö¤¬Á´Á³ËÄ¤é¤ó¤ÇÌµ¤¤¡£¤½¤ì¤Ë·ú¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ìîµå¤ËÆÃ²½¤·¤¿Êª¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡Õ
¡ÔÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¤â¤¦¤µ¤¹¤¬¤Ë¶¹¤¤°õ¾Ý¡ª¸«¤Æ¤¤¤Æµç¶þ¤Êµå¾ì¤Ë¸«¤¨¤ë ÃÛÃÏ¤Ê¤é³¤¤â¶á¤¤¤··Ê¿§¤âºÇ¹â¡ªÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëµå¾ì¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡¡ÀäÂÐ¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤Ù¤¡Õ
¡ÔÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÅ¾ÂçÀ®¸ù¤ÎÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿·µå¾ì¤Ï³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µÌ±¤Ï¤µ¤Ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÛÃÏ¤â¶á¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÍÍ ¤É¤¦¤« ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤ËÅ·¶é¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë µå³¦¤Î°Ù¤Ë¤ª¹Í¤¨¤¯¤À¤µ¤ê ÎÉ¤¤°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡Õ
¡Ôµð¿Í¤Î¿·µå¾ì¤ÎÏÃ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤Ê¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»È¤¦¤Î¤«¡¢°ÜÅ¾¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¹½ÁÛ¤ò¥Ï¥Ã¥¥êÊ¹¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤Þ¤Ç¤â¡Ä¡£
¡ÔÅìµþ¤Ë¤ÏÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤¬¿ÀµÜµå¾ì¤ËËÜµòÃÏ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¥è¥ß¥¦¥ê¤Ï°ñ¾ë¤Î¿å¸Í¤«ËÌÎ¦¤Î¿·³ã¤«¤É¤³¤«¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡Õ
¡ÔÀè¤Ëµå¾ì¤À¤±¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤½¤Î´Ö¤Ë¿ÀµÜµå¾ì¤ò²òÂÎ¤·¤ÆÃÛÃÏ¿·µå¾ì¤ËÌÀ¼£¿ÀµÜ¿·µå¾ì¤¬½ÐÍè¤Æ¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤¬Ìá¤ê¤½¤Î¸åµð¿Í¤¬ÃÛÃÏ¤ò»È¤¦¡Õ
¡¡°ìÉô¤Î»ÜÀß¤ò2029Ç¯ÅÙ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î»ÜÀß¤Ï2032Ç¯ÅÙ¤Ë
´°À®¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃ´Åöµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ä³ÊÆ®µ»¤ÎÀ»ÃÏ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÏÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë»°°æÉÔÆ°»º¤¬¤¤¤º¤ì¡¢ºÆ³«È¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÛÃÏ¤ÏÌîµåÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢8Ç¯¸å¤Ëµð¿Í·³¤Ï°ìÃ¶ÃÛÃÏ¤ò²¾ËÜµòÃÏ¤È¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¸å³Ú±à¤Ë¿·¤·¤¤Ìîµå¾ì¤¬´°À®¼¡Âè¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í·³¤¬¿å¸Í¤ä¿·³ã¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£