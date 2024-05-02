ゴールデンウィーク渋滞予測【5月5日】東名・新東名・中央道・名神・新名神 GWは最長で45kｍの渋滞予測も
高速道路会社各社が公表している、ゴールデーンウィークの渋滞予測です。
5月5日（日）は以下の通りとなっています。
■東名高速道路（上り）
大井松田IC～横浜町田IC 前日14:00～01:00 最大25km
御殿場JCT～大井松田IC 前日14:00～00:00 最大15km
綾瀬スマートIC～横浜青葉IC 前日19:00～00:00 最大10km
豊田IC～音羽蒲郡IC 08:00～14:00 最大15km
■東名高速道路（上り）
東名川崎IC～東京IC 09:00～13:00 最大5km
大井松田IC～横浜町田IC 12:00～翌01:00 最大30km
綾瀬スマートIC～横浜青葉IC 19:00～翌00:00 最大10km
駒門スマートIC～大井松田IC 14:00～翌00:00 最大20km
■東名高速道路（下り）
音羽蒲郡IC～豊田JCT 16:00～22:00 最大20km
豊川IC～音羽蒲郡IC 16:00～22:00 最大5km
東名川崎IC～綾瀬スマートIC 06:00～14:00 最大15km
■新東名高速道路（上り）
伊勢原JCT～海老名南JCT 前日15:00～00:00 最大5km
長泉沼津IC～御殿場JCT 15:00～23:00 最大5km
伊勢原JCT～海老名南JCT 13:00～翌00:00 最大5km
豊田東JCT～新城IC 08:00～14:00 最大15km
■新東名高速道路（ 下り）
新城IC～豊田東JCT 16:00～22:00 最大20km
5日の中央道の渋滞予測
■中央自動車道（上り）
大月IC～八王子JCT 09:00～翌02:00 最大30km
調布IC～高井戸IC 10:00～12:00 最大5km
長坂IC～双葉JCT 16:00～19:00 最大10km
■中央自動車道（上り）
一宮御坂IC～大月JCT 10:00～16:00 最大10km
八王子JCT～稲城IC 14:00～20:00 最大15km
大月IC～八王子JCT 前日13:00～02:00 最大25km
■中央自動車道（下り）
高井戸IC～八王子IC 07:00～13:00 最大20km
八王子IC～相模湖IC 06:00～13:00 最大10km
小牧東IC～小牧JCT 15:00～20:00 最大5km
恵那IC～土岐JCT 15:00～20:00 最大15km
5日の名神・新名神の渋滞予測
■名神高速道路（上り）
大垣IC～一宮IC 14:00～23:00 最大15km
大山崎JCT～大津IC 07:00～19:00 最大15km
高槻JCT～大山崎JCT 09:00～12:00 最大5km
■名神高速道路（上り）
彦根IC～関ヶ原IC 18:00～21:00 最大5km
岐阜羽島IC～一宮IC 08:00～13:00 最大5km
■名神高速道路（下り）
八日市IC～栗東湖南IC 16:00～19:00 最大15km
栗東IC～京都南IC 15:00～22:00 最大20km
小牧IC～一宮JCT 07:00～14:00最大5km
■名神高速道路（大津支線 下り）
草津田上IC～草津JCT 16:00～21:00 最大1km
■新名神高速道路（上り）
甲南IC～甲賀土山IC 16:00～20:00 最大5km
神戸JCT～川西IC 17:00～20:00 最大10km
■新名神高速道路（下り）
信楽IC～草津田上IC 16:00～21:00 最大3km