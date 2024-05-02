高速道路会社各社が公表している、ゴールデーンウィークの渋滞予測です。

5月5日（日）は以下の通りとなっています。

■東名高速道路（上り）

大井松田IC～横浜町田IC 前日14:00～01:00 最大25km

御殿場JCT～大井松田IC 前日14:00～00:00 最大15km

綾瀬スマートIC～横浜青葉IC 前日19:00～00:00 最大10km

豊田IC～音羽蒲郡IC 08:00～14:00 最大15km

■東名高速道路（上り）

東名川崎IC～東京IC 09:00～13:00 最大5km

大井松田IC～横浜町田IC 12:00～翌01:00 最大30km

綾瀬スマートIC～横浜青葉IC 19:00～翌00:00 最大10km

駒門スマートIC～大井松田IC 14:00～翌00:00 最大20km

■東名高速道路（下り）

音羽蒲郡IC～豊田JCT 16:00～22:00 最大20km

豊川IC～音羽蒲郡IC 16:00～22:00 最大5km

東名川崎IC～綾瀬スマートIC 06:00～14:00 最大15km

■新東名高速道路（上り）

伊勢原JCT～海老名南JCT 前日15:00～00:00 最大5km

長泉沼津IC～御殿場JCT 15:00～23:00 最大5km

伊勢原JCT～海老名南JCT 13:00～翌00:00 最大5km

豊田東JCT～新城IC 08:00～14:00 最大15km

■新東名高速道路（ 下り）

新城IC～豊田東JCT 16:00～22:00 最大20km

5日の中央道の渋滞予測

■中央自動車道（上り）

大月IC～八王子JCT 09:00～翌02:00 最大30km

調布IC～高井戸IC 10:00～12:00 最大5km

長坂IC～双葉JCT 16:00～19:00 最大10km

■中央自動車道（上り）

一宮御坂IC～大月JCT 10:00～16:00 最大10km

八王子JCT～稲城IC 14:00～20:00 最大15km

大月IC～八王子JCT 前日13:00～02:00 最大25km

■中央自動車道（下り）

高井戸IC～八王子IC 07:00～13:00 最大20km

八王子IC～相模湖IC 06:00～13:00 最大10km

小牧東IC～小牧JCT 15:00～20:00 最大5km

恵那IC～土岐JCT 15:00～20:00 最大15km

5日の名神・新名神の渋滞予測

■名神高速道路（上り）

大垣IC～一宮IC 14:00～23:00 最大15km

大山崎JCT～大津IC 07:00～19:00 最大15km

高槻JCT～大山崎JCT 09:00～12:00 最大5km

■名神高速道路（上り）

彦根IC～関ヶ原IC 18:00～21:00 最大5km

岐阜羽島IC～一宮IC 08:00～13:00 最大5km

■名神高速道路（下り）

八日市IC～栗東湖南IC 16:00～19:00 最大15km

栗東IC～京都南IC 15:00～22:00 最大20km

小牧IC～一宮JCT 07:00～14:00最大5km

■名神高速道路（大津支線 下り）

草津田上IC～草津JCT 16:00～21:00 最大1km

■新名神高速道路（上り）

甲南IC～甲賀土山IC 16:00～20:00 最大5km

神戸JCT～川西IC 17:00～20:00 最大10km

■新名神高速道路（下り）

信楽IC～草津田上IC 16:00～21:00 最大3km