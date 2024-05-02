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高速道路会社各社が公表している、ゴールデーンウィークの渋滞予測です。
5月5日（日）は以下の通りとなっています。

■東名高速道路（上り）
大井松田IC～横浜町田IC　前日14:00～01:00　最大25km
御殿場JCT～大井松田IC　前日14:00～00:00　最大15km
綾瀬スマートIC～横浜青葉IC　前日19:00～00:00　最大10km
豊田IC～音羽蒲郡IC　08:00～14:00　最大15km

■東名高速道路（上り）
東名川崎IC～東京IC　09:00～13:00　最大5km
大井松田IC～横浜町田IC　12:00～翌01:00　最大30km
綾瀬スマートIC～横浜青葉IC　19:00～翌00:00　最大10km
駒門スマートIC～大井松田IC　14:00～翌00:00　最大20km

■東名高速道路（下り）
音羽蒲郡IC～豊田JCT　16:00～22:00　最大20km
豊川IC～音羽蒲郡IC　16:00～22:00　最大5km
東名川崎IC～綾瀬スマートIC　06:00～14:00　最大15km

■新東名高速道路（上り）
伊勢原JCT～海老名南JCT　前日15:00～00:00　最大5km
長泉沼津IC～御殿場JCT　15:00～23:00 　最大5km
伊勢原JCT～海老名南JCT　13:00～翌00:00　最大5km
豊田東JCT～新城IC　08:00～14:00　最大15km

■新東名高速道路（ 下り）
新城IC～豊田東JCT　16:00～22:00　最大20km

5日の中央道の渋滞予測

■中央自動車道（上り）
大月IC～八王子JCT　09:00～翌02:00　最大30km
調布IC～高井戸IC　10:00～12:00　最大5km
長坂IC～双葉JCT　16:00～19:00　最大10km

■中央自動車道（上り）
一宮御坂IC～大月JCT　10:00～16:00　最大10km
八王子JCT～稲城IC　14:00～20:00　最大15km
大月IC～八王子JCT　前日13:00～02:00　最大25km

■中央自動車道（下り）
高井戸IC～八王子IC　07:00～13:00　最大20km
八王子IC～相模湖IC　06:00～13:00　最大10km
小牧東IC～小牧JCT　15:00～20:00 　最大5km
恵那IC～土岐JCT　15:00～20:00　最大15km

5日の名神・新名神の渋滞予測

■名神高速道路（上り）
大垣IC～一宮IC　14:00～23:00　最大15km
大山崎JCT～大津IC　07:00～19:00　最大15km
高槻JCT～大山崎JCT　09:00～12:00　最大5km

■名神高速道路（上り）
彦根IC～関ヶ原IC　18:00～21:00　最大5km
岐阜羽島IC～一宮IC　08:00～13:00　最大5km

■名神高速道路（下り）
八日市IC～栗東湖南IC　16:00～19:00　最大15km
栗東IC～京都南IC　15:00～22:00　最大20km
小牧IC～一宮JCT　07:00～14:00最大5km

■名神高速道路（大津支線　下り）
 草津田上IC～草津JCT　16:00～21:00　最大1km

■新名神高速道路（上り）
甲南IC～甲賀土山IC　16:00～20:00　最大5km
神戸JCT～川西IC　17:00～20:00　最大10km

■新名神高速道路（下り）
信楽IC～草津田上IC　16:00～21:00　最大3km