高速道路会社各社が公表している、ゴールデーンウィークの渋滞予測です。

5月6日（月）は以下の通りとなっています。

■東名高速道路（上り）

駒門スマートIC～大井松田IC 前日14:00～00:00 最大20km

秦野中井IC～横浜町田IC 11:00～22:00 最大15km

綾瀬スマートIC～横浜青葉IC 18:00～23:00 最大10km

■東名高速道路（上り）

大井松田IC～横浜町田IC 前日12:00～01:00 最大30km

綾瀬スマートIC～横浜青葉IC 前日19:00～00:00 最大10km

■東名高速道路（下り）

豊川IC～音羽蒲郡IC 16:00～20:00 最大5km

音羽蒲郡IC～豊田JCT 16:00～20:00 最大15km

■新東名高速道路（上り）

伊勢原JCT～海老名南JCT 12:00～21:00 最大5km

伊勢原JCT～海老名南JCT 前日13:00～00:00 最大5km

6日の中央道・名神の渋滞予測

■中央自動車道（上り）

大月IC～八王子JCT 前日09:00～02:00 最大30km

大月IC～八王子JCT 09:00～20:00 最大20km

■中央自動車道（下り）

恵那IC～土岐JCT 15:00～20:00 最大15km

小牧東IC～小牧JCT 15:00～20:00 最大5km

■名神高速道路（上り）

京都南IC～大津IC 14:00～18:00 最大5km

岐阜羽島IC～一宮IC 10:00～12:00 最大5km

岐阜羽島IC～一宮IC 14:00～21:00 最大10km

■名神高速道路（下り）

草津JCT～大津IC 16:00～19:00 最大10km