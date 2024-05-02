CBC

写真拡大

高速道路会社各社が公表している、ゴールデーンウィークの渋滞予測です。
5月6日（月）は以下の通りとなっています。

■東名高速道路（上り）
駒門スマートIC～大井松田IC　前日14:00～00:00　最大20km
秦野中井IC～横浜町田IC　11:00～22:00　最大15km
綾瀬スマートIC～横浜青葉IC　18:00～23:00　最大10km

■東名高速道路（上り）
大井松田IC～横浜町田IC　前日12:00～01:00　最大30km
綾瀬スマートIC～横浜青葉IC　前日19:00～00:00　最大10km

■東名高速道路（下り）
豊川IC～音羽蒲郡IC　16:00～20:00　最大5km
音羽蒲郡IC～豊田JCT　16:00～20:00　最大15km

■新東名高速道路（上り）
伊勢原JCT～海老名南JCT　12:00～21:00　最大5km
伊勢原JCT～海老名南JCT　前日13:00～00:00　最大5km

6日の中央道・名神の渋滞予測

■中央自動車道（上り）
大月IC～八王子JCT　前日09:00～02:00　最大30km
大月IC～八王子JCT　09:00～20:00　最大20km

■中央自動車道（下り）
恵那IC～土岐JCT　15:00～20:00　最大15km
小牧東IC～小牧JCT　15:00～20:00　最大5km

■名神高速道路（上り）
京都南IC～大津IC　14:00～18:00　最大5km
岐阜羽島IC～一宮IC　10:00～12:00　最大5km
岐阜羽島IC～一宮IC　14:00～21:00　最大10km

■名神高速道路（下り）
草津JCT～大津IC　16:00～19:00　最大10km