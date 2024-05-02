ゴールデンウィーク渋滞予測【5月3日】東名・新東名・中央道・名神・新名神 GWは最長で45kmの渋滞予測も
高速道路会社各社が公表している、ゴールデーンウィークの渋滞予測です。
5月3日（金）は以下の通りとなっています。
■東名高速道路（上り）
綾瀬スマートIC～ 横浜青葉IC 19:00～23:00 最大10km
秦野中井IC～横浜町田IC 14:00～23:00 最大15km
東名川崎IC～東京IC 05:00～14:00 最大5km
■東名高速道路（上り）
日進JCT～音羽蒲郡IC 08:00～14:00 最大30km
小牧IC～小牧JCT 07:00～13:00 最大7km
足柄スマートIC～大井松田IC 16:00～22:00 最大10km
■東名高速道路（下り）
豊田IC～日進JCT 17:00～20:00 最大5km
豊川IC～豊田JCT 08:00～13:00 最大20km
東京IC～秦野中井IC 06:00～17:00 最大45km
■東名高速道路（下り）
豊田上郷スマートIC～東名三好IC 08:00～12:00 最大5km
音羽蒲郡IC～豊田JCT 15:00～20:00 最大20km
東京IC～秦野中井IC 前日20:00～06:00 最大30km
■新東名高速道路（上り）
豊田東JCT～新城IC 08:00～14:00 最大20km
伊勢原JCT～海老名南JCT 15:00～22:00 最大5km
■新東名高速道路（下り）
海老名南JCT～伊勢原JCT 06:00～17:00 最大5km
新城IC～豊田東JCT 07:00～14:00 最大20km
海老名南JCT～伊勢原JCT 前日21:00～06:00 最大5km
3日の中央道の渋滞予測
■中央自動車道（上り）
調布IC～高井戸IC 09:00～13:00 最大5km
大月IC～八王子JCT 14:00～23:00 最大20km
小牧JCT～小牧東IC 07:00～13:00 最大5km
■中央自動車道（上り）
伊北IC～岡谷JCT 09:00～15:00 最大10km
土岐IC～恵那IC 09:00～14:00 最大10km
多治見IC～土岐IC 07:00～13:00 最大5km
■中央自動車道（下り）
高井戸IC～国立府中IC 前日17:00～00:00 最大10km
諏訪IC～岡谷JCT 09:00～14:00 最大5km
甲府昭和IC～韮崎IC 08:00～13:00 最大5km
■中央自動車道（下り）
稲城IC～相模湖IC 前日19:00～03:00 最大30km
高井戸IC～相模湖IC 04:00～17:00 最大45km
小牧東IC～小牧JCT 15:00～20:00 最大5km
3日の名神・新名神の渋滞予測
■名神高速道路（上り）
茨木IC～大津IC 06:00～18:00 最大35km
草津JCT～竜王IC 09:00～13:00 最大5km
岐阜羽島IC 一宮IC 08:00～13:00 最大5km
■名神高速道路（上り）
大垣IC～一宮IC 14:00～23:00 最大15km
一宮IC～小牧IC 07:00～13:00 最大3km
■名神高速道路（下り）
八日市IC～竜王IC 09:00～12:00 最大5km
竜王IC～大津IC 09:00～21:00 最大20km
大津IC～京都南IC 19:00～21:00 最大5km
■名神高速道路（下り）
養老JCT～米原JCT 07:00～16:00 最大15km
小牧IC～岐阜羽島IC 07:00～16:00 最大15km
■新名神高速道路（上り）
宝塚北スマートIC～川西IC 17:00～19:00 最大5km
甲南IC～甲賀土山IC 16:00～22:00 最大5km
■新名神高速道路（大津支線 下り）
草津田上～草津JCT 10:00～20:00 1km
■新名神高速道路（下り）
菰野IC～亀山西JCT 05:00～17:00 最大7km
亀山西JCT～甲賀土山IC 05:00～17:00 最大3km
高槻JCT・IC～宝塚北スマートIC 07:00～13:00 最大15km
信楽IC～草津田上 10:00～20:00 最大10km