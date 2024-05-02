高速道路会社各社が公表している、ゴールデーンウィークの渋滞予測です。

5月3日（金）は以下の通りとなっています。

■東名高速道路（上り）

綾瀬スマートIC～ 横浜青葉IC 19:00～23:00 最大10km

秦野中井IC～横浜町田IC 14:00～23:00 最大15km

東名川崎IC～東京IC 05:00～14:00 最大5km

■東名高速道路（上り）

日進JCT～音羽蒲郡IC 08:00～14:00 最大30km

小牧IC～小牧JCT 07:00～13:00 最大7km

足柄スマートIC～大井松田IC 16:00～22:00 最大10km

■東名高速道路（下り）

豊田IC～日進JCT 17:00～20:00 最大5km

豊川IC～豊田JCT 08:00～13:00 最大20km

東京IC～秦野中井IC 06:00～17:00 最大45km

■東名高速道路（下り）

豊田上郷スマートIC～東名三好IC 08:00～12:00 最大5km

音羽蒲郡IC～豊田JCT 15:00～20:00 最大20km

東京IC～秦野中井IC 前日20:00～06:00 最大30km

■新東名高速道路（上り）

豊田東JCT～新城IC 08:00～14:00 最大20km

伊勢原JCT～海老名南JCT 15:00～22:00 最大5km

■新東名高速道路（下り）

海老名南JCT～伊勢原JCT 06:00～17:00 最大5km

新城IC～豊田東JCT 07:00～14:00 最大20km

海老名南JCT～伊勢原JCT 前日21:00～06:00 最大5km

3日の中央道の渋滞予測

■中央自動車道（上り）

調布IC～高井戸IC 09:00～13:00 最大5km

大月IC～八王子JCT 14:00～23:00 最大20km

小牧JCT～小牧東IC 07:00～13:00 最大5km

■中央自動車道（上り）

伊北IC～岡谷JCT 09:00～15:00 最大10km

土岐IC～恵那IC 09:00～14:00 最大10km

多治見IC～土岐IC 07:00～13:00 最大5km

■中央自動車道（下り）

高井戸IC～国立府中IC 前日17:00～00:00 最大10km

諏訪IC～岡谷JCT 09:00～14:00 最大5km

甲府昭和IC～韮崎IC 08:00～13:00 最大5km

■中央自動車道（下り）

稲城IC～相模湖IC 前日19:00～03:00 最大30km

高井戸IC～相模湖IC 04:00～17:00 最大45km

小牧東IC～小牧JCT 15:00～20:00 最大5km

3日の名神・新名神の渋滞予測

■名神高速道路（上り）

茨木IC～大津IC 06:00～18:00 最大35km

草津JCT～竜王IC 09:00～13:00 最大5km

岐阜羽島IC 一宮IC 08:00～13:00 最大5km

■名神高速道路（上り）

大垣IC～一宮IC 14:00～23:00 最大15km

一宮IC～小牧IC 07:00～13:00 最大3km

■名神高速道路（下り）

八日市IC～竜王IC 09:00～12:00 最大5km

竜王IC～大津IC 09:00～21:00 最大20km

大津IC～京都南IC 19:00～21:00 最大5km

■名神高速道路（下り）

養老JCT～米原JCT 07:00～16:00 最大15km

小牧IC～岐阜羽島IC 07:00～16:00 最大15km

■新名神高速道路（上り）

宝塚北スマートIC～川西IC 17:00～19:00 最大5km

甲南IC～甲賀土山IC 16:00～22:00 最大5km

■新名神高速道路（大津支線 下り）

草津田上～草津JCT 10:00～20:00 1km

■新名神高速道路（下り）

菰野IC～亀山西JCT 05:00～17:00 最大7km

亀山西JCT～甲賀土山IC 05:00～17:00 最大3km

高槻JCT・IC～宝塚北スマートIC 07:00～13:00 最大15km

信楽IC～草津田上 10:00～20:00 最大10km