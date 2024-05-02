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高速道路会社各社が公表している、ゴールデーンウィークの渋滞予測です。
5月3日（金）は以下の通りとなっています。

■東名高速道路（上り）
綾瀬スマートIC～ 横浜青葉IC　19:00～23:00　最大10km
秦野中井IC～横浜町田IC　14:00～23:00　最大15km
東名川崎IC～東京IC　05:00～14:00　最大5km

■東名高速道路（上り）
日進JCT～音羽蒲郡IC　08:00～14:00　最大30km
小牧IC～小牧JCT　07:00～13:00　最大7km
足柄スマートIC～大井松田IC　16:00～22:00　最大10km

■東名高速道路（下り）
豊田IC～日進JCT　17:00～20:00　最大5km
豊川IC～豊田JCT　08:00～13:00　最大20km
東京IC～秦野中井IC　06:00～17:00　最大45km

■東名高速道路（下り）
豊田上郷スマートIC～東名三好IC　08:00～12:00　最大5km
音羽蒲郡IC～豊田JCT　15:00～20:00　最大20km
東京IC～秦野中井IC　前日20:00～06:00　最大30km

■新東名高速道路（上り）
豊田東JCT～新城IC　08:00～14:00　最大20km
伊勢原JCT～海老名南JCT　15:00～22:00　最大5km

■新東名高速道路（下り）
海老名南JCT～伊勢原JCT　06:00～17:00　最大5km
新城IC～豊田東JCT　07:00～14:00　最大20km
海老名南JCT～伊勢原JCT　前日21:00～06:00　最大5km

3日の中央道の渋滞予測

■中央自動車道（上り）
調布IC～高井戸IC　09:00～13:00　最大5km
大月IC～八王子JCT　14:00～23:00　最大20km
小牧JCT～小牧東IC　07:00～13:00　最大5km

■中央自動車道（上り）
伊北IC～岡谷JCT　09:00～15:00　最大10km
土岐IC～恵那IC　09:00～14:00　最大10km
多治見IC～土岐IC　07:00～13:00　最大5km

■中央自動車道（下り）
高井戸IC～国立府中IC　前日17:00～00:00　最大10km
諏訪IC～岡谷JCT　09:00～14:00　最大5km
甲府昭和IC～韮崎IC　08:00～13:00　最大5km

■中央自動車道（下り）
稲城IC～相模湖IC　前日19:00～03:00　最大30km
高井戸IC～相模湖IC　04:00～17:00　最大45km
小牧東IC～小牧JCT　15:00～20:00　最大5km

3日の名神・新名神の渋滞予測

■名神高速道路（上り）
茨木IC～大津IC　06:00～18:00　最大35km
草津JCT～竜王IC　09:00～13:00　最大5km
岐阜羽島IC 一宮IC　08:00～13:00　最大5km

■名神高速道路（上り）
大垣IC～一宮IC　14:00～23:00 　最大15km
一宮IC～小牧IC　07:00～13:00　最大3km

■名神高速道路（下り）
八日市IC～竜王IC　09:00～12:00　最大5km
竜王IC～大津IC　09:00～21:00　最大20km
大津IC～京都南IC　19:00～21:00　最大5km

■名神高速道路（下り）
養老JCT～米原JCT　07:00～16:00　最大15km
小牧IC～岐阜羽島IC　07:00～16:00　最大15km

■新名神高速道路（上り）
宝塚北スマートIC～川西IC　17:00～19:00　最大5km
甲南IC～甲賀土山IC　16:00～22:00　最大5km

■新名神高速道路（大津支線　下り）
草津田上～草津JCT　10:00～20:00　1km

■新名神高速道路（下り）
菰野IC～亀山西JCT　05:00～17:00　最大7km
亀山西JCT～甲賀土山IC　05:00～17:00　最大3km
高槻JCT・IC～宝塚北スマートIC　07:00～13:00　最大15km
信楽IC～草津田上　10:00～20:00　最大10km