ゲームセンターで大人気のクレーンゲーム。頑張ってお目当ての景品をゲットできたときは鳥肌が立つほど嬉しいものですよね。Xでは今、クレーンゲームをモデルにしたこんなものが多くの人々を感動させています。#多分私しかやってないクレーンゲームピアスのチャームが取り外せて、自由自在に付け替えられる(@MarumaKouboより引用)(@MarumaKouboより引用)ポストの主は「マルま工房 I-28,29(南1F)@デザフェス59(@MarumaKoubo)」さん。

「#多分私しかやってない」というハッシュタグとともに、一枚の写真を投稿されています。そこに写っていたのは……なんと、クレーンゲームの形をしたピアス!!しかも、クレーンゲームで掴んだおもちゃを模したチャームは自由に付け替えてカスタムすることもできるのだそう。たくさんのチャームが並んでいますが、とてもカラフルで可愛く、選ぶのも着けるのもとっても楽しそう!!マルま工房さんは普段から「身につける遊び心」をコンセプトにユニークなアクセサリーを作っているそうですが、この作品は本当にまさにそのコンセプトを体現しているかのよう。そもそもこんな発想はなかなか浮かびませんし、これは間違いなく「#多分私しかやってない」と思います♪この作品は大きな反響を呼び、ポストは4万件のいいねを獲得(4月24日時点)。数々のコメントも寄せられました。「わー、可愛い こういう遊び心あるピアス好きです」「かわいすぎる!! 発想の天才」「えっぐかわいー!!!!! 」「こういうの好き。面白い、個性的大好き。」「は? え??? なにこれかわいすぎるんやけど?????? 」「This is really clever lol」「THESE ARE SO CUTE WHAT THE HECK!!! 」○投稿主さんに聞いてみた大絶賛の声につつまれたこのピアスについて、投稿主のマルま工房さんに話をお聞きしてみました。ーーこのピアスを作ろうと思ったきっかけや理由などお聞かせいただけますか?マルま工房では「身につける遊び心」をテーマに、みて楽しい、つけて可愛い、そしてチョット面白いアクセサリーを製作しています。作品作りの中で常に意識しているのが「ひとクセ、ひとひねり加える」ということなのですが、「自分で自由にカスタマイズできるピアスがあったら面白いのでは?」と思いたち、そのテーマに適した題材を探していたところ、クレーンゲームに辿り着きました。ーー付け替えられるチャームはどれくらいの種類があるのでしょう?限定販売やコラボレーションなど含めると、今までで約30種を展開してきました。そしてそこに今回のデザインフェスタで豊富なカラーバリエーション含め約50種が加わるため、非常に賑やかになりました! また、クレーンゲーム本体も今までの3色に加え、もう4色追加の計7色展開になるため、より自由自在に自分の好きな組み合わせを楽しむことができるようになります。今までのチャーム一式(マルま工房さんご提供)本体のカラーバリエーションも追加(マルま工房さんご提供)下記の写真はチャームぶら下げ構造付近のアップです。少し力を入れて差し込むと「パチッ」とスナップのように取り付けられるようになってより、簡単に脱着はできるが勝手に取れることはないようになっています。(マルま工房さんご提供)ーー作るときにこだわったポイントなどをお聞かせいただけますか?1つ目は、リアルさとファンシーさのバランスです。パッとみてそれだとわかり、まじまじとみても楽しめる細かさ、クオリティーを保ちつつ、アクセサリーとして可愛く見えるバランスを模索しました。2つ目は、チャームを交換できる構造です。今後も増えていくであろう様々なチャームを自由につけられるよう、アーム部分は可動式になっています。また、ご自身で簡単に小さいチャームをつけ外しでき、かつ着用時に外れてしまうことのないよう、試行錯誤を重ねて現在の仕組みになりました。ーー今回のポストが大きな反響を生んでいますが、率直なご感想などはございますか?モノが出来上がった時に「これはかなり可愛いぞ」という手応えはありましたが、まさかここまでとは想像していなかったので率直にびっくりしている一方、「#多分私しかやっていない」というかなりプレッシャーのかかる(笑)タグを使った中での反響だったため、今まで持ち続けてきた「世の中にないようなモノが作りたい! 」という想いが着実に叶えられているなという自信にも繋がりました。「欲しい! 」「可愛い! 」というコメントもたくさん頂けているので、ぜひ5/18-19に開催されるデザインフェスタでより多くの方に実物を見ていただけたら嬉しいなと思ってます。マルま工房さんは2024年5月18日(土)・19日(日)に行われるデザインフェスタに出展予定とのこと。気になった方はぜひ足を運ばれてみてはいかがでしょう?【実物公開!】クレーンゲームピアスに新色登場!デザフェスで販売開始です✨今回のクレーンゲームピアスは、本体もチャームガチャもカラバリ豊富????ぜひお気に入りの色をゲットして下さい!_____________________#デザフェス59 ま⃝5/18-19(両日)ま⃝I-28,29(南館1F)_____________________… pic.twitter.com/BffWMAZd07- マルま工房 I-28,29(南1F)@デザフェス59 (@MarumaKoubo) April 13, 2024#多分私しかやってないクレーンゲームピアスのチャームが取り外せて、自由自在に付け替えられる pic.twitter.com/kMCI5hJelt- マルま工房 I-28,29(南1F)@デザフェス59 (@MarumaKoubo) April 18, 2024