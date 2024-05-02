【スイス】
消費者物価指数（CPI）（4月）15:30
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)　
予想　N/A　前回　1.0%（前年比)

小売売上高（3月）15:30
予想　N/A　前回　-0.2%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）16:30
予想　N/A　前回　45.2

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:55
予想　42.2　前回　42.2

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）17:00　
予想　45.6　前回　45.6

【香港】
実質ＧＤＰ(速報)（2024年 第1四半期）17:30
予想　N/A　前回　0.4%（前期比)
予想　N/A　前回　4.3%（前年比)

【米国】
チャレンジャー人員削減数（4月）20:30
予想　N/A　前回　0.7%（前年比)

貿易収支（3月）21:30
予想　-699.0億ドル　前回　-689.0億ドル

非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第1四半期）21:30
予想　1.5%　前回　3.2%（非農業部門労働生産性・前期比)　
予想　2.0%　前回　0.4%（単位労働費用・前期比)

新規失業保険申請件数（04/21 - 04/27）21:30
予想　21.0万件　前回　20.7万件
失業保険継続受給者数（04/14 - 04/20）
予想　179.0万件　前回　178.1万件

製造業新規受注（3月）23:00
予想　2.1%　前回　1.4%（前月比)

耐久財受注（確報値）（3月）23:00
予想　2.6%　前回　2.6%（前月比)　
予想　0.2%　前回　0.2%（輸送除くコア・前月比)

【カナダ】
国際商品貿易（3月）21:30
予想　N/A　前回　13.9億カナダドル

※予定は変更されることがあります。