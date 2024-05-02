【スイス】

消費者物価指数（CPI）（4月）15:30

予想 N/A 前回 0.0%（前月比)

予想 N/A 前回 1.0%（前年比)



小売売上高（3月）15:30

予想 N/A 前回 -0.2%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）16:30

予想 N/A 前回 45.2



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:55

予想 42.2 前回 42.2



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）17:00

予想 45.6 前回 45.6



【香港】

実質ＧＤＰ(速報)（2024年 第1四半期）17:30

予想 N/A 前回 0.4%（前期比)

予想 N/A 前回 4.3%（前年比)



【米国】

チャレンジャー人員削減数（4月）20:30

予想 N/A 前回 0.7%（前年比)



貿易収支（3月）21:30

予想 -699.0億ドル 前回 -689.0億ドル



非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第1四半期）21:30

予想 1.5% 前回 3.2%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 2.0% 前回 0.4%（単位労働費用・前期比)



新規失業保険申請件数（04/21 - 04/27）21:30

予想 21.0万件 前回 20.7万件

失業保険継続受給者数（04/14 - 04/20）

予想 179.0万件 前回 178.1万件



製造業新規受注（3月）23:00

予想 2.1% 前回 1.4%（前月比)



耐久財受注（確報値）（3月）23:00

予想 2.6% 前回 2.6%（前月比)

予想 0.2% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)



【カナダ】

国際商品貿易（3月）21:30

予想 N/A 前回 13.9億カナダドル



※予定は変更されることがあります。

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