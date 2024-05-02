来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇５月６日



１０：４５ 中・財新非製造業購買担当者景気指数

１６：５０ 仏・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

※こどもの日の振替休日で日本市場は休場

※イギリス，韓国，タイ市場が休場



◇５月７日



０２：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁がシンクタンク主催の討議に参加

０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利を発表

１５：００ 独・製造業新規受注

１５：００ 独・貿易収支

１５：４５ 仏・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・小売売上高

※米・３年物国債入札



◇５月８日



０４：００ 米・消費者信用残高

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１５：００ 独・鉱工業生産

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・卸売在庫

２３：００ 米・卸売売上高

※米・１０年物国債入札



◇５月９日



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の主な意見

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１４：００ 日・日銀消費活動指数

２０：００ 英・英中央銀行金融政策委員会（ＭＰＣ）が結果と議事要旨発表

２０：３０ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

※米・３０年物国債入札

※中・貿易収支

※インドネシア市場が休場



◇５月１０日



０８：３０ 日・全世帯家計調査

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１５：００ 英・四半期ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

２０：３０ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会議事要旨発表

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議

※インドネシア市場が休場



◇５月１１日



０３：００ 米・月次財政収支







◎決算発表・新規上場など



○５月７日



決算発表：マルハニチロ<1333>，日東富士<2003>，プリマ<2281>，マクニカＨＤ<3132>，協和キリン<4151>，ＪＭＤＣ<4483>，キッセイ<4547>，東計電算<4746>，ニチアス<5393>，ＪＦＥ<5411>，インソース<6200>，ヒロセ電<6806>，横河電<6841>，新明和<7224>，りたりこ<7366>，ノジマ<7419>，ワークマン<7564>，リコー<7752>，任天堂<7974>，兼松<8020>，ユニチャーム<8113>，上新電<8173>，アクシアル<8255>，日証金<8511>，スパークスＧ<8739>，カチタス<8919>，川崎船<9107>，飯野海<9119>，ヤマダＨＤ<9831>ほか

※海外企業決算発表：ウォルト・ディズニーほか



○５月８日



決算発表：グリコ<2206>，ベネ・ワン<2412>，ディーエヌエ<2432>，コカＢＪＨ<2579>，ＴＩＳ<3626>，ラウンドワン<4680>，ラインヤフー<4689>，トレンド<4704>，ＵＳＳ<4732>，ライオン<4912>，ファンケル<4921>，コーセー<4922>，ＡＧＣ<5201>，オムロン<6645>，ローム<6963>，太陽誘電<6976>，三菱重<7011>，ＩＨＩ<7013>，西日本ＦＨ<7189>，トヨタ<7203>，三菱自<7211>，ネットワン<7518>，ヤマハ<7951>，リンテック<7966>，伊藤忠<8001>，長瀬産<8012>，芙蓉リース<8424>，オリックス<8591>，ヤマトＨＤ<9064>，郵船<9101>，大ガス<9532>，ＮＳＤ<9759>ほか

※海外企業決算発表：アーム・ホールディングスほか



○５月９日



決算発表：キリンＨＤ<2503>，味の素<2802>，ＪＴ<2914>，旭化成<3407>，ＳＵＭＣＯ<3436>，花王<4452>，武田<4502>，小野薬<4528>，参天薬<4536>，富士フイルム<4901>，コスモＨＤ<5021>，日本製鉄<5401>，神戸鋼<5406>，住友鉱<5713>，ダイキン<6367>，栗田工<6370>，ブラザー<6448>，パナＨＤ<6752>，シスメックス<6869>，ホトニクス<6965>，川重<7012>，日産自<7201>，ニコン<7731>，スクリン<7735>，東建物<8804>，住友不<8830>，西武ＨＤ<9024>，日テレＨＤ<9404>，ＳＢ<9434>，ＮＴＴデータ<9613>，カプコン<9697>，コナミＧ<9766>ほか



○５月１０日



決算発表：長谷工<1808>，大和ハウス<1925>，明治ＨＤ<2269>，東洋水産<2875>，マツキヨココ<3088>，東急不ＨＤ<3289>，ＧＭＯ－ＰＧ<3769>，菱ガス化<4182>，資生堂<4911>，住友電<5802>，しずおかＦＧ<5831>，クボタ<6326>，ダイフク<6383>，ホシザキ<6465>，ミネベア<6479>，コクサイエレ<6525>，めぶきＦＧ<7167>，マツダ<7261>，ホンダ<7267>，島津製<7701>，オリンパス<7733>，アシックス<7936>，東エレク<8035>，千葉銀<8331>，ＳＢＩ<8473>，三井不<8801>，菱地所<8802>，ＮＴＴ<9432>，ＫＤＤＩ<9433>，セコム<9735>ほか



出所：MINKABU PRESS