ÃíÌÜÍá¤Ó¤ë¡È¥Ö¥ó¥Ç¥¹1Ç¯À¸¡É¤Î²÷Â®FW¡ª¡¡¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤éÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¡Ä¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤â·ÀÌó±äÄ¹¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÎFW¥æ¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¤½£Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£1Æü¡¢¥É¥¤¥Ä»ï¡Økicker¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2000Ç¯11·î15¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¡¼¤Ï¸½ºß23ºÐ¡£2022Ç¯1·î¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤È¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¸å¡¢ºò²Æ¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¶¡ÊB¥Á¡¼¥à¡Ë¤«¤é1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ëÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬»þÂ®35¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë²÷Â®FW¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¸ø¼°Àï24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¥Á¡¼¥à2ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë6ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£Ä¾¶á5»î¹ç¤ÏÂ¼ó¤Î¼ê½Ñ¤È¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÏÁáµÞ¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç²á¤´¤¹½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Økicker¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¾¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ä¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ê¤É¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Áª¼ê³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï¡¢±¦WG¤Î¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥È¥é¥ª¥ì¤Îµî½¢¤¬Âç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÅþÃå¤·¤¿B¡¦¥È¥é¥ª¥ì¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤¬º£²Æ¤Þ¤Ç¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯·èÃÇ¤ò²¼¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥È¥é¥ë´ÆÆÄ¼«¿È¤â¡¢»Ä¤ê¤Î¿ô»î¹ç¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤·¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¤Ë²Ã¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ê»¤»¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÌö¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤«¤é¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤Û¤É¤Î¶î¤±¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¡¼¤À¤¬¡¢¤É¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£·ÀÌó±äÄ¹¤«¡¢°ÜÀÒ¤«¡¢¡È¥Ö¥ó¥Ç¥¹1Ç¯À¸¡É¤Î²÷Â®FW¤Îµî½¢¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡2000Ç¯11·î15¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¡¼¤Ï¸½ºß23ºÐ¡£2022Ç¯1·î¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤È¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¸å¡¢ºò²Æ¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¶¡ÊB¥Á¡¼¥à¡Ë¤«¤é1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ëÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬»þÂ®35¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë²÷Â®FW¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¸ø¼°Àï24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¥Á¡¼¥à2ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë6ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£Ä¾¶á5»î¹ç¤ÏÂ¼ó¤Î¼ê½Ñ¤È¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÏÁáµÞ¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Áª¼ê³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï¡¢±¦WG¤Î¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥È¥é¥ª¥ì¤Îµî½¢¤¬Âç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÅþÃå¤·¤¿B¡¦¥È¥é¥ª¥ì¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤¬º£²Æ¤Þ¤Ç¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯·èÃÇ¤ò²¼¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥È¥é¥ë´ÆÆÄ¼«¿È¤â¡¢»Ä¤ê¤Î¿ô»î¹ç¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤·¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¤Ë²Ã¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ê»¤»¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÌö¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤«¤é¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤Û¤É¤Î¶î¤±¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¡¼¤À¤¬¡¢¤É¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£·ÀÌó±äÄ¹¤«¡¢°ÜÀÒ¤«¡¢¡È¥Ö¥ó¥Ç¥¹1Ç¯À¸¡É¤Î²÷Â®FW¤Îµî½¢¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£