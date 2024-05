タリーズコーヒーから、2024年5月10日(金)より季節限定ドリンクが登場!

夏気分を盛り上げるトロピカルなフレーバー「ごろっとマンゴーヨーグルトスワークル」と「&TEA グレープフルーツセパレートティー」の2種類が販売されます。

タリーズコーヒー 季節限定ドリンク「ごろっとマンゴーヨーグルトスワークル」「&TEA グレープフルーツセパレートティー」

発売日:2024年5月10日(金)

タリーズコーヒーから、初夏の季節にぴったりな季節限定ドリンクが登場!

今回紹介するのは「ごろっとマンゴーヨーグルトスワークル」「&TEA グレープフルーツセパレートティー」の2つのドリンク。

「ごろっとマンゴーヨーグルトスワークル」は、ごろっとマンゴー果肉がのった贅沢なフローズンドリンク。

「&TEA グレープフルーツセパレートティー」は、グレープフルーツ×アールグレイの爽やかなフルーツティーです。

シーンに合わせて選べる2つのドリンクで、ひと足早い夏気分を楽しめます☆

さらに同日より、デザート感覚で楽しめるアレンジシェイクも販売されます。

ごろっとマンゴーヨーグルトスワークル

価格:700円(税込)

サイズ:Tallのみ

「ごろっとマンゴーヨーグルトスワークル」は、マンゴーの芳醇な甘さにコクのあるヨーグルトを合わせ、フルーティーでまろやかな飲み心地に仕上げたフローズンドリンクです。

マンゴーのとろりとした食感とジューシーな味わいに、ヨーグルトのほどよい酸味がマッチし、トロピカルな気分を味わえます。

トッピングした大ぶりのマンゴーの果肉で、リッチな見た目と満足感を感じられる一杯です。

&TEA グレープフルーツセパレートティー

サイズ・価格:Tall 540円(税込)、Grande 600円(税込)

「&TEA グレープフルーツセパレートティー」は、みずみずしいホワイトグレープフルーツの果汁と、華やかな香りのアールグレイを合わせたフルーツティー。

グレープフルーツの心地よい酸味と、アールグレイの爽やかなテイストが相性抜群!

二層にセパレートした清涼感のある見た目と、すっきりとした飲み心地はリフレッシュしたい時におすすめです。

エスプレッソシェイク ホイップクリームトッピング

サイズ・価格:Short 666円(税込)、Tall 726円(税込)

コク深いエスプレッソとミルキーな口あたりで、人気の「エスプレッソシェイク」にホイップクリームをトッピング。

クリーミーな甘さが加わり、スイーツのような味わいを楽しめます。

気温が上がってくる初夏にぴったりの「ごろっとマンゴーヨーグルトスワークル」と「&TEA グレープフルーツセパレートティー」

タリーズコーヒーの季節限定ドリンク2種類は、2024年5月10日(金)より発売です☆

※ドリンクの価格は店内飲食時の価格です。テイクアウトの場合は税率が異なります

※一部取扱いをしていない店舗があります

※画像はイメージです

