ファミリーマートにて、八天堂の「冷やして食べる とろけるくりーむパン」の新フレーバー「冷やして食べる とろけるくりーむパン カフェオレ」を販売中。

食後にふわっと残るカフェオレの風味と、程よい甘さがが楽しめるスイーツを紹介していきます☆

ファミリーマート「冷やして食べる とろけるくりーむパン カフェオレ」

価格:1個280円(税込)

販売期間:2024年4月30日(火)〜

販売店鋪:数量限定で全国のファミリーマート(約16,300店)にて販売

※一部店舗では取り扱いがない場合があります

※八天堂店舗、オンラインショップでの販売はありません

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています

本格的なカフェオレの味わいをくりーむパンで再現することを目指した「冷やして食べる とろけるくりーむパン カフェオレ」

食後にふわっと残るカフェオレの風味や、程よい甘さを表現するため試作を重ねた一品です。

しっとりふんわり柔らかな生地の中に、やさしい甘さの北海道産生乳のミルククリームと、深煎りコーヒー豆の濃縮エキスを使用したコーヒークリームが2層仕立てで入っています。

ほろ苦い大人な味わいのカフェオレクリームが味わえる一品。

ひと口食べると2種の異なるクリームが混ざり合い、とろけるくちどけと、カフェオレの余韻を楽しめるスイーツです。

ミルククリームとコーヒークリームの2層仕立てで、カフェオレの味わいを堪能できるひんやりスイーツ。

「冷やして食べる とろけるくりーむパン カフェオレ」は、2024年4月30日(火)より数量限定で全国のファミリーマートにて販売中です☆

