バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ「SOFVIMATES」からボリューム感満点の「おふろでSOFVIMATES」が登場!

そんな「おふろでSOFVIMATES」にドナルドダックがラインナップ。

お気に入りの場所やお風呂場に飾って楽しめるかわいいソフビフィギュアを紹介していきます。

バンプレスト「ディズニーキャラクターズ おふろでSOFVIMATES 〜DONALD DUCK〜」

© Disney

登場時期:2024年5月16日(木)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

サイズ:約10cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00002108/

5月登場予定ドナルドダックと6月登場予定デイジーダック、ヒューイ&デューイ&ルーイを並べて飾れます

今回紹介するのは、ディズニーキャラクター・ドナルドダックデザインの「おふろでSOFVIMATES」

お風呂に浮かべるおもちゃ“ラバー・ダック”のような見た目が特徴です。

おなじみのセーラー服と帽子をかぶって、ゴキゲンな表情!

トレードマークの真っ赤なリボンやおしりの先まで、細かな部分もソフビフィギュアで表現。

おしりをフリフリとしながら気持ちよく泳いでいるように見えます。

6月にはデイジーダック、ヒューイ・デューイ・ルーイも登場予定。

全部揃えて並べたくなるかわいさです。

ドナルドダックは2024年6月9日でスクリーンデビュー90周年!

ドナルドダックの魅力が詰まったフィギュアでお祝いしてくださいね。

バンプレスト「ディズニーキャラクターズ おふろでSOFVIMATES 〜DONALD DUCK〜」は、2024年5月16日(木)よりクレーンゲーム景品として順次登場予定です。

