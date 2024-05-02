「PRODUCE101」「&AUDITION」制作陣手掛ける新プロジェクト「MAKEMATE1」ABEMAで放送決定 ボイプラ・ニジプロ2参加者も名連ねる【メンバー一覧】
【モデルプレス＝2024/05/02】『PRODUCE101』や『&AUDITION-The Howling』など様々なオーディション番組を生んだ制作陣が手掛ける2024年韓国最注目のグローバルボーイズグループデビュープロジェクト『MAKEMATE1』（全10話）が、15日よりABEMAにて国内字幕付き独占無料放送することが決定した。
【写真】今年サバイバル番組から誕生したイケメン集結のK-POPグループ
『MAKEMATE1』は「夢の舞台を作るため（MAKE）友達（MATE）と一つ（ONE）になる時間」という意味が込められたグローバルボーイズグループデビュープロジェクト。様々な国から参加した35人の少年たちがアイドルの夢を目指し成長していく過程を描く。
数あるオーディション番組とは違い『MAKEMATE1』の参加者たちは事務所に所属している練習生たちではなく、事務所に所属していない普通の少年たち。まだ明らかになっていない彼らの限りない可能性とそれぞれの個性が、デビューという一つの夢の中で重なり合い、どのように開花していくのかが見どころだ。
そんな少年たちの中には、『BOYS PLANET』で惜しくもデビューを逃したハン・ユソプ、『Nizi Project Season 2』のファイナルまで進出したミラク、『青春スター』に出演したタクマなど、過去にオーディション番組に参加した経験を持つ者もおり、放送開始前から注目が集まっている。
そして番組のMCには、デビュー13年目のEXO（エクソ）・XIUMIN（シウミン）が担当。参加者たちの成長を見届けつつ良き案内役を務めるCMATE（審査委員）としては、ボーカルの神と呼ばれるLIM HAN BYULとSOLAR（MAMAMOO）、ラッパー兼マルチタレントのHANHAE、SuperMの「Tiger Inside」の振付師VATAなど各分野のトップたちが集合する。
まだ未知の魅力を秘めた35人の参加者が勢揃いし、注目のグローバルボーイズグループデビュープロジェクトとなる『MAKEMATE1』は、5月15日より毎週水曜日夜10時10分から『ABEMA』にて日韓同時無料放送される。（modelpress編集部）
（名前、国籍、生まれ年、MBTI）
ノ・ギヒョン（NOH GI HYEON、韓国、2003、INFP／ENTP）
ビン・ファン（BING FAN、中国、2007、ENFP）
チャン・ヒョンジュン（JANG HYUN JUN、韓国、2003、ISFP）
ミドリ（MIDORI、日本、2004、ENFP／ENTP）
チョ・ジェヒョン（JO JAE HYEON、韓国、2008、INFP）
チョン・ジュンピョ（JEON JUN PYO、韓国、2003、ISTP／ISFP）
ユン・ジェヨン（YOON JAE YONG、韓国、2005、ENFJ）
チョン・ジェヨン（JUNG JAE YOUNG、韓国、2005、ENFP）
チェ・ミンジュン（CHOI MIN JUN、韓国、2005、ISFP）
ソ・ユンドク（SEO YUN DEOK、韓国、2005、INTP）
チョン・ヒョンジュン （JUNG HYUN JUN、韓国 、2009、ESFJ）
ミラク （MIRAKU、日本、2008、ENTJ）
キム・シオン（KIM SI ON、韓国、2008、ENFP）
タクマ （TAKUMA、日本、2004、INFJ）
ジア・ハオ（JIA HAO、中国、2002、INTJ）
カイ（KAI、日本、2004、INFJ）
チョ・ミンジェ（JO MIN JAE 、韓国、2004、INFJ）
ハン・ユソプ（HAN YU SEOP、韓国、2004、ENTP／ESTP／INFP）
チョン・ヒョヌク（JEONG HYEON UK、韓国、2004、ENFP）
チェ・ハンギョル（CHOI HAN GYEOL、韓国、2008、ISTP）
キム・ハクソン（KIM HAK SEONG、韓国、2004 、ISTP）
06キム・スンホ（06KIM SEUNG HO、韓国、2006、ESTP）
シン・ウォンチョン（SHIN WON CHEON、韓国、2008、ESFP）
ソ・ジホ （SEO JI HO、韓国、2004、ISFP）
ユン・ホヒョン （YOON HO HYEON、韓国、2004、INTP）
アン・シン （AN XIN、中国、2006、ENTP）
イ・ドハ （LEE DO HA、韓国、2004、ISTJ）
チョ・スンヒョン （JO SEUNG HYEON、韓国、2004、INTJ）
アキ （AKI 、タイ、2006、ENFP）
キム・ソニョプ（KIM SUN YUB、韓国、2004、INTJ）
チョン・シャオ・フー （CHEN SHIAU FU、中国、2007、INFP）
キ・ヒョンジュン （KI HYEONG JUN、韓国、2008、INTP）
イ・ジャンヒ（LEE JANG HEE、韓国、2006、ENFP）
07キム・スンホ （07KIM SEUNG HO、韓国、2007、ENFP）
リン （LIN、中国、2006、ENTP）
※「キム・スンホ」について、同姓同名が2人いるため06、07の数字を振って記載。
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【写真】今年サバイバル番組から誕生したイケメン集結のK-POPグループ
◆新ボーイズグループデビュープロジェクト「MAKEMATE1」
『MAKEMATE1』は「夢の舞台を作るため（MAKE）友達（MATE）と一つ（ONE）になる時間」という意味が込められたグローバルボーイズグループデビュープロジェクト。様々な国から参加した35人の少年たちがアイドルの夢を目指し成長していく過程を描く。
◆「MAKEMATE1」、「ボイプラ」「ニジプロ2」出身者も参加
そんな少年たちの中には、『BOYS PLANET』で惜しくもデビューを逃したハン・ユソプ、『Nizi Project Season 2』のファイナルまで進出したミラク、『青春スター』に出演したタクマなど、過去にオーディション番組に参加した経験を持つ者もおり、放送開始前から注目が集まっている。
そして番組のMCには、デビュー13年目のEXO（エクソ）・XIUMIN（シウミン）が担当。参加者たちの成長を見届けつつ良き案内役を務めるCMATE（審査委員）としては、ボーカルの神と呼ばれるLIM HAN BYULとSOLAR（MAMAMOO）、ラッパー兼マルチタレントのHANHAE、SuperMの「Tiger Inside」の振付師VATAなど各分野のトップたちが集合する。
まだ未知の魅力を秘めた35人の参加者が勢揃いし、注目のグローバルボーイズグループデビュープロジェクトとなる『MAKEMATE1』は、5月15日より毎週水曜日夜10時10分から『ABEMA』にて日韓同時無料放送される。（modelpress編集部）
◆「MAKEMATE1」参加者一覧
（名前、国籍、生まれ年、MBTI）
ノ・ギヒョン（NOH GI HYEON、韓国、2003、INFP／ENTP）
ビン・ファン（BING FAN、中国、2007、ENFP）
チャン・ヒョンジュン（JANG HYUN JUN、韓国、2003、ISFP）
ミドリ（MIDORI、日本、2004、ENFP／ENTP）
チョ・ジェヒョン（JO JAE HYEON、韓国、2008、INFP）
チョン・ジュンピョ（JEON JUN PYO、韓国、2003、ISTP／ISFP）
ユン・ジェヨン（YOON JAE YONG、韓国、2005、ENFJ）
チョン・ジェヨン（JUNG JAE YOUNG、韓国、2005、ENFP）
チェ・ミンジュン（CHOI MIN JUN、韓国、2005、ISFP）
ソ・ユンドク（SEO YUN DEOK、韓国、2005、INTP）
チョン・ヒョンジュン （JUNG HYUN JUN、韓国 、2009、ESFJ）
ミラク （MIRAKU、日本、2008、ENTJ）
キム・シオン（KIM SI ON、韓国、2008、ENFP）
タクマ （TAKUMA、日本、2004、INFJ）
ジア・ハオ（JIA HAO、中国、2002、INTJ）
カイ（KAI、日本、2004、INFJ）
チョ・ミンジェ（JO MIN JAE 、韓国、2004、INFJ）
ハン・ユソプ（HAN YU SEOP、韓国、2004、ENTP／ESTP／INFP）
チョン・ヒョヌク（JEONG HYEON UK、韓国、2004、ENFP）
チェ・ハンギョル（CHOI HAN GYEOL、韓国、2008、ISTP）
キム・ハクソン（KIM HAK SEONG、韓国、2004 、ISTP）
06キム・スンホ（06KIM SEUNG HO、韓国、2006、ESTP）
シン・ウォンチョン（SHIN WON CHEON、韓国、2008、ESFP）
ソ・ジホ （SEO JI HO、韓国、2004、ISFP）
ユン・ホヒョン （YOON HO HYEON、韓国、2004、INTP）
アン・シン （AN XIN、中国、2006、ENTP）
イ・ドハ （LEE DO HA、韓国、2004、ISTJ）
チョ・スンヒョン （JO SEUNG HYEON、韓国、2004、INTJ）
アキ （AKI 、タイ、2006、ENFP）
キム・ソニョプ（KIM SUN YUB、韓国、2004、INTJ）
チョン・シャオ・フー （CHEN SHIAU FU、中国、2007、INFP）
キ・ヒョンジュン （KI HYEONG JUN、韓国、2008、INTP）
イ・ジャンヒ（LEE JANG HEE、韓国、2006、ENFP）
07キム・スンホ （07KIM SEUNG HO、韓国、2007、ENFP）
リン （LIN、中国、2006、ENTP）
※「キム・スンホ」について、同姓同名が2人いるため06、07の数字を振って記載。
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