「友近の日本いい宿惚れる宿」

芸能界屈指の旅好き友近が、全国のお宿を徹底調査!

今回の舞台は【神奈川・鎌倉】です。



<出演>

友近

近藤春菜(ハリセンボン)



<ご紹介した施設>

【WeBase鎌倉】

ライブキッチンで頂く豪華朝食が人気の南フランスをイメージした隠れ家ホテル。

・スーペリアツイン 19,400円〜

※一泊朝食付き・2名1室利用時での1人当たりの料金(サービス料込み)

※人数や時期、プランにより料金は変動します





【鎌倉そらつき】小町通りにあるSNS映えすると評判のいちごスイーツがあるお店。・いちごスムージー 650円・いちごぶどう飴 600円・いちご飴 500円【お出汁専門店 鎌倉みよし】うどんの名店「手打釜揚うどん 鎌倉みよし」が手がける出汁専門店。・みよしの出汁塩(あおさ) 540円【鎌倉プリンスホテル】相模湾を一望できる全室オーシャンビューの客室と絶景チャペルが人気のホテル。・ツインルームB 13,461円〜※一泊朝食付き・2名1室利用時での1人当たりの料金(サービス料込み)※人数や時期、プランにより料金は変動します※値段などは全て放送時の情報です「今行きたい1日乗車券の旅」今の季節このエリアに行くならココ!というまさに今行きたい場所を路線バスの1日乗車券で巡る!今回はスカイツリー周辺を巡りました。<出演者>木村昴高橋真麻長谷川忍(シソンヌ)大西流星(なにわ男子)<ご協力いただいたバス>京成バス「墨田区内循環バス すみだ百景 すみまるくん」<利用した1日乗車券>台東・墨田 東京下町周遊きっぷ 1日券500円<放送で伺ったお店>【CAYU des ROIS(カユ・デ・ロワ)】食べるとお粥の概念が変わる、お粥専門店。・カイセン 1,450円・ポパイ 980円【Shake Tree Burger & Bar】肉と肉で肉を挟んだワイルドなハンバーガーが人気なお店。・Classic(クラシック) 1,900円 ※平日ディナータイム・土日祝日のみ・Wild Out Add Patty(ワイルドアウト+パティ) 2,500円 ※平日ランチのみ1ドリンク制【下総屋】1930年創業の老舗町中華のお店。・生姜焼き定食 750円・目玉カレー 900円【もつ焼 稲垣】炭火焼きの串が人気のお店。・かしら(4本) 600円【ヤバイ焼き芋屋さん】自社農園で作った芋を使ったメニューが話題のお店。・ヤバ蜜焼き芋 100gあたり300円・ヤバ芋 on THE ICE 850円・ヤバ芋ドッグ 1,080円※値段などは全て放送時の情報です