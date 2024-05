2024年に50周年を迎えた、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」を祝し、特別なビジュアルで装飾した「ハローキティ新幹線」

そんな「ハローキティ新幹線」の特別なビジュアルを使用した限定グッズが、2024年5月15日(水)から続々登場!

「ハローキティ」と新幹線のデザインや、制服を着た「ハローキティ」のアートを使ったグッズシリーズを紹介していきます。

ハローキティ新幹線グッズ

発売日:2024年5月15日(水)

販売店舗:ハローキティ新幹線 1号車「HELLO!PLAZA」、JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」、ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」、京都鉄道博物館、ほか

車両の外装・内装にサンリオの人気キャラクター「ハローキティー」をあしらい、新大阪-博多間を走る「ハローキティ新幹線」

2024年に50周年を迎えた「ハローキティ」を祝し、新しいデザインの特別なビジュアルで車内を装飾しています。

そんな「ハローキティ新幹線」の特別なビジュアルを使った限定グッズが登場。

「ハローキティ」の50周年を楽しくお祝いするグッズがそろっています☆

シークレットアクリルスタンド

価格:各880円(税込)

種類:全10種類

どのデザインが出てくるかお楽しみな、全10種類のアクリルスタンド。

「ハローキティ」だけでなく、「マイメロディ」や「ポムポムプリン」など、人気のサンリオキャラクターたちも登場!

デスクなどに飾って、「ハローキティ新幹線」での思い出をいつでも楽しめます。

シークレットステッカー

価格:各550円(税込)

種類:全10種類

全10種類のシークレットステッカーはダイカットデザインも登場。

「シナモロール」や「リトルツインスターズ」も、「ハローキティ」の耳やリボンを付けた姿で描かれています。

オーロラアクリルキーホルダー ハローキティ正面ver

価格:880円(税込)

販売店舗:ハローキティ新幹線 1号車「HELLO!PLAZA」※限定販売

正面を向いた「ハローキティ」が新幹線に乗るデザインのオーロラに輝くアクリルキーホルダー。

ハローキティ新幹線 1号車「HELLO!PLAZA」だけの特別なグッズです☆

オーロラアクリルキーホルダー ハローキティ横向きver

価格:880円(税込)

販売店舗:ハローキティ新幹線 1号車「HELLO!PLAZA」、JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」、ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」、京都鉄道博物館、ほか

横を向いた「ハローキティ」デザインのオーロラアクリルキーホルダー。

「ハローキティ新幹線」にリボンのモチーフをたくさんあしらい、金具もリボン型でかわいいデザインです!

オーロラアクリルキーホルダー キャラクター集合ver

価格:880円(税込)

販売箇所:ハローキティ新幹線 1号車「HELLO!PLAZA」、JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」、ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」、京都鉄道博物館、ほか

「ハローキティ」のほか、「マイメロディ」や「クロミ」「ポムポムプリン」「リトルツインスターズ」が集まった集合デザイン。

オーロラに輝く特別感あふれるアクリルキーホルダーです。

クリアマルチケース キャラクター集合×ピンクver

価格:990円(税込)

販売箇所:ハローキティ新幹線 1号車「HELLO!PLAZA」 ※限定販売

バッグに着けるとちょっとしたアクセントにもなるマルチケース。

ピンクを基調としたカラーリングです。

サンリオキャラクターが集まるデザインのマルチケースは、ハローキティ新幹線 1号車 HELLO!PLAZA限定のデザインです!

クリアマルチケース ハローキティ×ピンクver

価格:990円(税込)

販売箇所:ハローキティ新幹線 1号車「HELLO!PLAZA」、JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」、ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」、京都鉄道博物館、ほか

「ハローキティ」と新幹線が並ぶデザインのクリアマルチケース。

ピンクの背景にもリボンがたっぷり散りばめられています。

クリアマルチケース キャラクター集合×クリアver

価格:990円(税込)

販売箇所:ハローキティ新幹線 1号車「HELLO!PLAZA」、JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」、ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」、京都鉄道博物館、ほか

クリアカラーの背景にキャラクターたちが集まるデザインもラインナップ。

制服姿の「ハローキティ」もかわいらしく、爽やかなデザインです!

クリアファイル キャラクター集合ver

発売日:発売中

販売価格:660円(税込)

販売箇所:ハローキティ新幹線 1号車「HELLO!PLAZA」 ※限定販売

ハローキティ新幹線 1号車「HELLO!PLAZA」にて限定販売中のクリアファイル。

メタリックに光表面には、「ハローキティ」のカチューシャを付けた「マイメロディ」や「シナモロール」「ポムポムプリン」も描かれています。

クリアファイル ハローキティver

発売日:2024年5月15日(水)

※ハローキティ新幹線 1号車「HELLO!PLAZA」にて先行販売中

価格:660円(税込)

販売箇所:ハローキティ新幹線 1号車「HELLO!PLAZA」、JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」、ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」、京都鉄道博物館、ほか

制服姿でいろいろなポーズを見せる「ハローキティ」デザインのクリアファイル。

表は赤、裏は黄色と、おしゃれなコントラストの色使いもポイントです!

ハローキティ新幹線でのおもてなし

「ハローキティ新幹線」では、特別な装飾やフォトプロップスでおもてなし中。

特別なビジュアルをたっぷり使ったおもてなし内容を紹介します!

限定デザインの車内装飾

「ハローキティ新幹線」の車内では、特別なデザインのポスターを掲出中。

「ハローキティ50周年」と「ハローキティ新幹線」がコラボしたデザインのポスターがどこに貼られているか探すのも楽しめます!

限定デザインの時刻表カード

ハローキティ新幹線 1号車「HELLO!PLAZA」では、限定デザインの時刻表カードを配布中。

かわいらしいデザインの時刻表カードは、財布や手帳に入れて持ち歩くのにもぴったりなサイズです。

フォトプロップス

ハローキティ新幹線 1号車「HELLO!PLAZA」の写真撮影コーナーには、楽しいフォトプロップスが登場。

記念撮影がさらに盛り上がること間違いなしです。

2024年サンリオキャラクター大賞の投票

期間:2024年5月22日(水)まで

2024年5月22日までの期間、ハローキティ新幹線 1号車「HELLO! PLAZA」では「2024年サンリオキャラクター大賞」の投票シールを配布しています。

税込550円購入ごとに1枚、投票シールがもらえます。

「ハローキティ」はもちろん、自分の大好きなキャラクターに投票して応援できます☆

※550円(税込)購入ごとに投票シールを1枚お渡し

※1回の買い物につき最大20枚までのお渡し

※シールの在庫が無くなり次第終了

制服姿の「ハローキティ」や新幹線に乗る「ハローキティ」など、特別なアートを使ったグッズが盛りだくさん。

「ハローキティ新幹線」グッズは、2024年5月15日(水)より発売です☆

