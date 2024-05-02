¥ª¡¼¥í¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼­¢¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£²£¸þ¤­ver

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´16Ëç)

2024Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤ò½Ë¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÁõ¾þ¤·¤¿¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¡×

¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¡×¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬¡¢2024Ç¯5·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ª

¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤È¿·´´Àþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢À©Éþ¤òÃå¤¿¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤Î¥¢¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

 

¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¥°¥Ã¥º

 

 

È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯5·î15Æü¡Ê¿å¡Ë

ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¸ø¼°»ºÄ¾¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖDISCOVER WEST mall¡×¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÀ¾ÆüËÜ¾¦»öÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡¢¤Û¤«

 

¼ÖÎ¾¤Î³°Áõ¡¦ÆâÁõ¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡¼¡×¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¿·Âçºå-ÇîÂ¿´Ö¤òÁö¤ë¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¡×

2024Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤ò½Ë¤·¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¼ÖÆâ¤òÁõ¾þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

 

¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¡×¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£

¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤Î50¼þÇ¯¤ò³Ú¤·¤¯¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù

 

¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É

 

²Á³Ê¡§³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¼ïÎà¡§Á´10¼ïÎà

 

¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤ª³Ú¤·¤ß¤Ê¡¢Á´10¼ïÎà¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£

¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤ä¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¡ª

¥Ç¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¡×¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

 

¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼

 

 

²Á³Ê¡§³Æ550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¼ïÎà¡§Á´10¼ïÎà

 

Á´10¼ïÎà¤Î¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÅÐ¾ì¡£

¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¤ä¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤â¡¢¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤Î¼ª¤ä¥ê¥Ü¥ó¤òÉÕ¤±¤¿»Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¥ª¡¼¥í¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£ÀµÌÌver

 

 

²Á³Ê¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¢¨¸ÂÄêÈÎÇä

 

ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤¿¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤¬¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥í¥é¤Ëµ±¤¯¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£

¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡ù

 

¥ª¡¼¥í¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£²£¸þ¤­ver

 

 

²Á³Ê¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¸ø¼°»ºÄ¾¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖDISCOVER WEST mall¡×¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÀ¾ÆüËÜ¾¦»öÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡¢¤Û¤«

 

²£¤ò¸þ¤¤¤¿¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥í¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£

¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¡×¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤·¤é¤¤¡¢¶â¶ñ¤â¥ê¥Ü¥ó·¿¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡ª

 

¥ª¡¼¥í¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼½¸¹çver

 

 

²Á³Ê¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

ÈÎÇä²Õ½ê¡§¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¸ø¼°»ºÄ¾¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖDISCOVER WEST mall¡×¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÀ¾ÆüËÜ¾¦»öÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡¢¤Û¤«

 

¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤ä¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿½¸¹ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£

¥ª¡¼¥í¥é¤Ëµ±¤¯ÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¤¹¡£

 

¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹ ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼½¸¹ç¡ß¥Ô¥ó¥¯ver

 

 

²Á³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

ÈÎÇä²Õ½ê¡§¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¡¡¢¨¸ÂÄêÈÎÇä

 

¥Ð¥Ã¥°¤ËÃå¤±¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡£

¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£

¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡¡HELLO¡ªPLAZA¸ÂÄê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡ª

 

¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹ ¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡ß¥Ô¥ó¥¯ver

 

 

²Á³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

ÈÎÇä²Õ½ê¡§¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¸ø¼°»ºÄ¾¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖDISCOVER WEST mall¡×¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÀ¾ÆüËÜ¾¦»öÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡¢¤Û¤«

 

¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤È¿·´´Àþ¤¬ÊÂ¤Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡£

¥Ô¥ó¥¯¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤â¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹ ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼½¸¹ç¡ß¥¯¥ê¥¢ver

 

 

²Á³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

ÈÎÇä²Õ½ê¡§¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¸ø¼°»ºÄ¾¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖDISCOVER WEST mall¡×¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÀ¾ÆüËÜ¾¦»öÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡¢¤Û¤«

 

¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤ÎÇØ·Ê¤Ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£

À©Éþ»Ñ¤Î¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡ª

 

¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼½¸¹çver

 

 

È¯ÇäÆü¡§È¯ÇäÃæ

ÈÎÇä²Á³Ê¡§660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

ÈÎÇä²Õ½ê¡§¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¡¡¢¨¸ÂÄêÈÎÇä

 

¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈÎÇäÃæ¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£

¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ë¸÷É½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÉÕ¤±¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤ä¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£ver

 

 

È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯5·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇäÃæ

²Á³Ê¡§660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

ÈÎÇä²Õ½ê¡§¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¸ø¼°»ºÄ¾¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖDISCOVER WEST mall¡×¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÀ¾ÆüËÜ¾¦»öÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡¢¤Û¤«

 

À©Éþ»Ñ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£

É½¤ÏÀÖ¡¢Î¢¤Ï²«¿§¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¿§»È¤¤¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª

 

¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¤Ç¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·

 

¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁõ¾þ¤ä¥Õ¥©¥È¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Ãæ¡£

ÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

 

¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ÖÆâÁõ¾þ

 

 

¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¡×¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò·Ç½ÐÃæ¡£

¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£50¼þÇ¯¡×¤È¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤É¤³¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«Ãµ¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª

 

¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»þ¹ïÉ½¥«¡¼¥É

 

 

¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»þ¹ïÉ½¥«¡¼¥É¤òÇÛÉÛÃæ¡£

¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»þ¹ïÉ½¥«¡¼¥É¤Ï¡¢ºâÉÛ¤ä¼êÄ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£

 

¥Õ¥©¥È¥×¥í¥Ã¥×¥¹

 

 

¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ªPLAZA¡×¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¥Õ¥©¥È¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£

µ­Ç°»£±Æ¤¬¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£

 

2024Ç¯¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¤ÎÅêÉ¼

 

´ü´Ö¡§2024Ç¯5·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç

 

2024Ç¯5·î22Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ 1¹æ¼Ö¡ÖHELLO¡ª PLAZA¡×¤Ç¤Ï¡Ö2024Ç¯¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¡×¤ÎÅêÉ¼¥·¡¼¥ë¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÀÇ¹þ550±ß¹ØÆþ¤´¤È¤Ë1Ëç¡¢ÅêÉ¼¥·¡¼¥ë¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÂç¹¥¤­¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ±þ±ç¤Ç¤­¤Þ¤¹¡ù

¢¨550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹ØÆþ¤´¤È¤ËÅêÉ¼¥·¡¼¥ë¤ò1Ëç¤ªÅÏ¤·
¢¨1²ó¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤­ºÇÂç20Ëç¤Þ¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·
¢¨¥·¡¼¥ë¤Îºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»

 

À©Éþ»Ñ¤Î¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤ä¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ë¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£

¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¡×¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢2024Ç¯5·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤Ç¤¹¡ù

¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ëŽ¥¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥óŽ¥¥¯¥í¥ß¤âÅÐ¾ì¡ª¡Ö2024Ç¯¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¡×³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥È

Â³¤­¤ò¸«¤ë

¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¡¦¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¡ª¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×50¼þÇ¯µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È ¤Þ¤È¤á

Â³¤­¤ò¸«¤ë

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650620

¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¤äÈÎÇä²Õ½ê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨µ­ºÜ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¾åµ­ÈÎÇä²Õ½ê¤Ç¤ÎÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£ÈÎÇä²Õ½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨È¯ÇäÆü¤ä¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨ÈÎÇä²Õ½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è°·¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯Çä³«»ÏÆü¤Ë¾¦ÉÊ¤¬ÍÑ°Õ½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post À©Éþ¤òÃå¤¿¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡ª¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¥°¥Ã¥º appeared first on Dtimes.