スマートフォン、デジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』を展開する「PGA」

そんな「PGA」は、国内最⼤級規模のショッピング・イベント「Disney THE MARKET(ディズニー ザ マーケット)」にて、ディズニー『ファンタジア』デザインのグッズを販売中!

今回は「Disney The Market in 阪急うめだ本店」「Disney The Market in 岩田屋本店」など会場限定で購入できる、ディズニー『ファンタジア』デザインのスマートフォンアクセサリーを紹介していきます☆

PGA ディズニー『ファンタジア』グッズ

販売場所・期間:

Disney The Market in 阪急うめだ本店(阪急うめだ本店9階 催場):2024年5月1日(水)〜5月13日(月)Disney The Market in 岩田屋本店(岩田屋本店 本館7階 大催事場):2024年5月18日(土)〜5月27日(月)

2024年3⽉6⽇(水)より銀座三越を皮切りに全国で開催されている、国内最⼤級規模のショッピング・イベント「Disney THE MARKET(ディズニー ザ マーケット)」

4月3日〜4月17日までの2週間は、石川県金沢市の香林坊大和 8階ホールにて「Disney THE MARKET in 香林坊大和」が開催されました。

大好評のうちに終了した「Disney THE MARKET in 香林坊大和」では、会場限定で「PGA」のディズニー『ファンタジア』グッズが登場!

今回、2024年5月1日(水)より開催される「Disney The Market in 阪急うめだ本店」と、5月18日からの「Disney The Market in 岩田屋本店」でも同コレクションの販売が決定しました。

ディズニー映画『ファンタジア』のアートがたっぷり使われた会場限定グッズは、作品の世界観を感じられるものばかり!

「Disney The Market」の会場でしか買えないPGAのディズニー『ファンタジア』グッズを紹介していきます。

AirPods Pro(第1/2世代)用ケース『ファンタジア』

AirPods Pro第1 / 第2世代に対応した、TPU素材のソフトケース。

「魔法使いの弟子ミッキー」が楽し気に歩いている姿がデザインされています。

さりげない作品ロゴもおしゃれな、AirPods Pro(第1/2世代)用ケースです。

スマートフォンリングホルダー『ファンタジア』

スマートフォンの背面などに貼り付けて落下防止に活躍するスマートフォンリングホルダー。

ラウンド型は、「魔法使いの弟子ミッキー」が魔法をかけている様子を描いたデザイン。

手書き風のアートが魅力のリングホルダーです。

スクエア型のリングホルダーには「魔法使いの弟子ミッキー」と水汲みをしているほうきをプリントしています。

それぞれリングが特徴的な形になっているので、リングを起こしてスタンドとして使うこともできます。

ストラップホルダー『ファンタジア』

お気に入りのショルダーストラップなどを装着したいときに便利なストラップホルダーも登場。

スマホケースと端末の間に挟むだけで、ストラップホールを付けられる便利グッズです。

マウスパッド『ファンタジア』スクエア型/ラウンド型

お部屋に飾っても楽しめるマウスパッドには、手書き風タッチで『ファンタジア』の世界を表現したアートや、

劇中に登場したキャラクターを散りばめたものが登場。

PUレザーを使ったマウスパッドは高級感があり、上質なグッズとして普段使いできます。

ディズニー映画『ファンタジア』のアートを使った「Disney The Market」会場限定グッズ。

PGAのディズニー『ファンタジア』グッズは、2024年5月1日(水)より開催中の「Disney The Market in 阪急うめだ本店」と、5月18日(土)より開催の「Disney The Market in 岩田屋本店」にて限定販売されます☆

© Disney

