【千葉県印西市】「theGreen」の野外上映イベントであの人気作品を無料上映！フードや遊び場なども展開

ハッチが運営するシアタープロデュースチーム「Do it Theater(ドゥイット・シアター)」は、千葉県印西市の複合施設「theGreen(ザグリーン)」にて、野外上映イベント「theGreen Theater vol.8(ザグリーン シアター vol.8)」を5月25日(土)に開催する。

また、子ども向けコンテンツやキッチンカーストリートも展開。家族で丸1日楽しめるイベントとなりそうだ。

チケットサイト公開およびチケット予約開始は、5月10日(金)19:00を予定している。

屋外の特大スクリーンであの人気作品を鑑賞しよう

「theGreen Theater」は、2020年の「theGreen」開業より定期開催している野外上映イベントだ。

8回目となる今回は、19:00頃より『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』(日本語吹替)を無料上映する。

同作は、ニューヨークで配管工を営む双子の兄弟マリオとルイージが、謎の土管で迷いこんだ魔法に満ちた世界が舞台。はなればなれになってしまった兄弟が、絆の力で世界の危機に立ち向かうというストーリーだ。

夜空の下、「theGreen」の広々とした芝生エリアに設置した約450インチの特大スクリーンで大迫力の映画を楽しもう。また、映画の上映前には、来場者参加型のステージパフォーマンスも実施される。

子ども向けコンテンツやキッチンカーも登場



イベント当日の日中には、知育要素がつまった子供の遊び場「移動式あそび場」や、お姫さまの気分を味わえるドレスアップコンテンツ「おひめさまごっこ」を展開する。なお、「移動式あそび場」は無料だが、「おひめさまごっこ」は事前予約制で有料だ。

また、できたてのフードが楽しめるキッチンカーストリートなども展開する。

シアター体験をアップデートする「Do it Theater」

「Do it Theater」は、「新しいシーンは、THEATERからはじまる」をコンセプトに、誰も見たことのない映画体験をつくるシアタープロデュースチームだ。

野外シアター「品川オープンシアター」、横浜・みなとみらいでのシネマフェスティバル「SEASIDE CINEMA(シーサイド シネマ)」、東京タワーを皮切りに全国5会場で実施した「ドライブインシアター2020」など、新しいスタイルのシアター体験を作り出している。

フードや子ども向けコンテンツ、夜空の下での映画鑑賞などを楽しめる「theGreen Theater vol.8」へ出かけてみては。

■theGreen Theater vol.8

日時:5月25日(土)11:00〜21:00

会場:theGreen しばふひろば

住所:千葉県印西市鹿黒南5-1

参加費:無料(一部有料、一部要事前予約)

WEBサイト:https://www.thegreen-inzai.com

■Do it Theater

WEBサイト:https://www.ditjapan.com

Instagram:https://www.instagram.com/doittheater

