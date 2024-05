「Tales of ARISE」「GOD EATER 3」などAmazonにて最大90％OFF！ BNEのSteamキーコードセールが開催中！

バンダイナムコエンターテインメントが販売するSTEAMキーコードがお得な価格で購入できる「STEAMキーコードセール」が、本日2024年5月2日より開催中。期間は5月12日(日)まで。





本セールでは、「Tales of ARISE」50%OFF、「ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN」84%OFFFになるなど、バンナムの人気タイトルがお得な価格にて登場!

期間は2024年5月12日(日)までとなっているので、このチャンスをお見逃しなく。

【バンダイナムコエンターテインメント STEAMキーコードセール】

セール会場



<セール期間>

2024年5月12日(日)まで

ピックアップタイトル

■「Tales of ARISE」50%OFF!

販売価格:4,400円(税込)⇒セール販売価格:2,200円(税込)



■「ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN」84%OFF!

販売価格:8,360円(税込)⇒セール販売価格:1,338円(税込)



■「GOD EATER 3」90%OFF!

販売価格:9,020円(税込)⇒セール販売価格:902円(税込)

■「.hack//G.U. Last Recode」90%OFF!

販売価格:8,360円(税込)⇒セール販売価格:836円(税込)

■「SCARLET NEXUS」80%OFF!

販売価格:9,020円(税込)⇒セール販売価格:1,804円(税込)

■「アイドルマスター スターリットシーズン」60%OFF!

販売価格:9,020円(税込)⇒セール販売価格:3,608円(税込)

■「リトルナイトメア2」 67%OFF!

販売価格:3,960円(税込)⇒セール販売価格:1,307円(税込)

■「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー」50%OFF!

販売価格:3,960円(税込)⇒セール販売価格:1,980円(税込)

■「ミスタードリラー アンコール」75%OFF!

販売価格:3,520円(税込)⇒セール販売価格:880円(税込)

「Tales of ARISE」

Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

「アイドルマスター スターリットシーズン」

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

「ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN」

ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.

「GOD EATER 3」

GOD EATER(TM)3 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

「.hack//G.U. Last Recode」

(C).hack Conglomerate

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.