「Tales of ARISE」「GOD EATER 3」などAmazonにて最大90％OFF！ BNEのSteamキーコードセールが開催中！
バンダイナムコエンターテインメントが販売するSTEAMキーコードがお得な価格で購入できる「STEAMキーコードセール」が、本日2024年5月2日より開催中。期間は5月12日（日）まで。
本セールでは、「Tales of ARISE」50％OFF、「ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN」84％OFFFになるなど、バンナムの人気タイトルがお得な価格にて登場！
期間は2024年5月12日（日）までとなっているので、このチャンスをお見逃しなく。
【バンダイナムコエンターテインメント STEAMキーコードセール】
＜セール期間＞
2024年5月12日（日）まで
ピックアップタイトル
■「Tales of ARISE」50％OFF！
販売価格：4,400円（税込）⇒セール販売価格：2,200円（税込）
■「ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN」84％OFF！
販売価格：8,360円（税込）⇒セール販売価格：1,338円（税込）
■「GOD EATER 3」90％OFF！
販売価格：9,020円（税込）⇒セール販売価格：902円（税込）
■「.hack//G.U. Last Recode」90％OFF！
販売価格：8,360円（税込）⇒セール販売価格：836円（税込）
■「SCARLET NEXUS」80％OFF！
販売価格：9,020円（税込）⇒セール販売価格：1,804円（税込）
■「アイドルマスター スターリットシーズン」60％OFF！
販売価格：9,020円（税込）⇒セール販売価格：3,608円（税込）
■「リトルナイトメア2」 67％OFF！
販売価格：3,960円（税込）⇒セール販売価格：1,307円（税込）
■「みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー」50％OFF！
販売価格：3,960円（税込）⇒セール販売価格：1,980円（税込）
■「ミスタードリラー アンコール」75％OFF！
販売価格：3,520円（税込）⇒セール販売価格：880円（税込）
「Tales of ARISE」
Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「アイドルマスター スターリットシーズン」
(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN」
ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.
「GOD EATER 3」
GOD EATER(TM)3 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「.hack//G.U. Last Recode」
(C).hack Conglomerate
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
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