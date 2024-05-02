¡Ò¹âÇÛÅö³ôÃµ¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ó¡ÖÇÛÅöÀ¸þ¡×¤Ï40¡ó¤¬ÌÜ°Â¡£¡Ö¹â¤¤¤Û¤É¤è¤¤¡×¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡¢Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡ÚÃøÌ¾FP¤¬½õ¸À¡Û
Ï·¸å»ñ¶â¤Ï¤¤¤¯¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤âÉÔ°Â¤¬Êç¤ë¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÇÛÅö¶â¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÏ«½êÆÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢¹âÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤äÇÛÅö¶â¤Î¿ô»ú¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÍË¾¤Ê´ë¶È¤òÃµ¤¹ÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÃøÌ¾FP¤ÎÍêÆ£ÂÀ´õ»á¡¦¹â»³°ì·Ã»á¤Î¶¦Ãø¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤È¿Þ²ò 50ºÐ¤«¤é¤Î¡Ö¿·NISA¡ß¹âÇÛÅö³ôÅê»ñ¡×¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹âÇÛÅö³ôÃµ¤·¤ÎÃåÌÜÅÀ¡Ä¡ÖÇÛÅöÀ¸þ¡×¤Ï¡Ö40¡óÁ°¸å¡×¤òÌÜ°Â¤Ë¡ª
¢¡¡Ö¹â²á¤®¤ºÄã²á¤®¤º¡×¤òÁª¤Ö¡¡
´ë¶È¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÍø±×¤Ç¤¢¤ë½ãÍø±×¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î³ä¹ç¤ÇÇÛÅö¶â¤¬Ê¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¼¨¤·¤¿»ØÉ¸¤¬¡ÖÇÛÅöÀ¸þ¡×¤Ç¤¹¡£³ô¼ç¤Ë½Ð¤¹ÇÛÅö¶â¤ÎÁí³Û¤òÅö´ü½ãÍø±×¤Ç³ä¤Ã¤Æ»»½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÇÛÅöÀ¸þ¤¬10¡ó¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½ãÍø±×¤Î10¡ó¤¬ÇÛÅö¶â¤È¤·¤Æ³ô¼ç¤ËÇÛÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¡¢¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤ÉÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì³µ¤Ë¤½¤¦¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÛÅöÀ¸þ¤¬Äã¤¤¤ÈÇÛÅö¤Ë²ó¤µ¤ì¤ë»ñ¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤â¤é¤¨¤ëÇÛÅö¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Ï¾Íè¤ò¸«±Û¤·¤Æ¾êÍ¾¶â¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÇÛÅöÀ¸þ¤¬80¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¿å½à¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¹â²á¤®¤ë¾ì¹ç¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤ª¶â¤ò²ó¤¹¤è¤ê¤â¡¢Íø±×¤ÎÂ¿¤¯¤òÇÛÅö¶â¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³À¤ä¾ÍèÀ¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛÅöÀ¸þ¤Ï¶È³¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¿¶ÑÃÍ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÃÊÁÁª¤Ó¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í30¡Á50¡ó¤¯¤é¤¤¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÇÛÅöÀ¸þ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤«¸«¤ë¡
ÇÛÅöÀ¸þ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤«¸«¤ë¢
Çä¾å¹â¡¦±Ä¶ÈÍø±×¤¬¡ÖÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤É¤¦¤«¡×¤ò¤Þ¤º³ÎÇ§
¢¡À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë´ë¶È¤«³ÎÇ§¡¡
Í¥ÎÉ³ô¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÇä¾å¹â¡×¤È¡Ö±Ä¶ÈÍø±×¡×¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Çä¾å¹â¤Ï´ë¶È¤ÎËÜ¶È¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¶â³Û¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÇä¾å¸¶²Á¤ÈÈÎÇä´ÉÍýÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¤â¤Î¤¬±Ä¶ÈÍø±×¤Ç¤¹¡£
´ë¶È³èÆ°¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ë¤³¤ì¤é¤Î¶ÈÀÓ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Ë¤ÏÀ®Ä¹À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÍø±×¤«¤é±Ä¶È³°¤Î¼ý»Ù¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ·Ð¾ïÍø±×¡ÊÀÇ°úÁ°Íø±×¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é½ôÀÇ¤¬°ú¤«¤ì¤ÆÅö´ü½ãÍø±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÛÅö¶â¤Ï¤³¤ÎÅö´ü½ãÍø±×¤«¤éÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³ô¼ç¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢ÇÛÅö¶â¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇÛÅö¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤Î¿å½à¤Ë¤âÃí°Õ¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢Çä¾å¹â¤È±Ä¶ÈÍø±×¤¬¤È¤â¤Ë¡¢²áµî3¡Á5´üÊ¬¤Î¼ÂÀÓ¤Èº£¸å¤Î2´üÊ¬¤ÎÍ½ÁÛ¤¬¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¹âÇÛÅö³ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹â¤¤ÇÛÅö¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô²ÁÀ®Ä¹¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤Ï¤Þ¤º»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤«³ÎÇ§
ÍêÆ£ ÂÀ´õ
³ô¼°²ñ¼ÒMoney¡õYou
ÂåÉ½¼èÄùÌò
¹â»³ °ì·Ã
³ô¼°²ñ¼ÒMoney&You
¼èÄùÌò