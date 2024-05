8月16日(金)・8月17日(土)に石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで開催される『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』の第2弾出演アーティストが発表された。

今回発表されたのは10年ぶりの出演となる木村カエラや、初出演となる泉谷しげる、地元北海道からはTHA BLUE HERBが9回目の出演を果たす。また、今回19組のアーティスト達がアナウンスされたが、そのうち9組が初出演と新しい風が吹き込まれることとなった。今後も出演アーティストは発表されていくとのこと。

第2弾出演アーティスト(19組)

ammo

ALI

泉谷しげる

KID FRESINO

奇妙礼太郎BAND

木村カエラ

ズーカラデル

スガ シカオ with FUYU

sumika

w.o.d.

tonun

never young beach

THE BACK HORN

THA BLUE HERB

HEY-SMITH

moon drop

離婚伝説

LiSA

Laura day romance