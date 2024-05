2024年8月20日(火)日本武道館にて、ネルケプランニング創立30周年を記念して『ネルフェス 2024』が開催される。この度、本イベントの出演タイトル、メインクリエイター、チケット情報などのイベント詳細とCMが解禁となった。

『ネルフェス』は、ネルケプランニングがプロデュース・制作するさまざまなタイトルが一堂に集結する一夜限りのイベント。2008年に第1回、2014年に第2回を行って以来、10年ぶり3回目の開催となる。いつも応援してしてくれている方々へ感謝を込めて、ネルケプランニングが届ける大感謝祭だ。

本イベントの出演タイトルは、ミュージカル『新テニスの王子様』、ミュージカル『刀剣乱舞』、ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』、舞台「パタリロ!」、少女☆歌劇 レヴュースタァライト、MANKAI STAGE『A3!』、ミラクル☆ステージ『サンリオ男子』、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage、舞台『魔法使いの約束』、舞台「よんでますよ、アザゼルさん。」、夏休み!オン・ステージ「パペットミュージカル すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」と、ネルケプランニングを代表するビッグタイトルが勢揃い。

ミュージカル『新テニスの王子様』

ミュージカル『刀剣乱舞』

ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』

舞台「パタリロ!」

少女☆歌劇 レヴュースタァライト

MANKAI STAGE『A3!』

ミラクル☆ステージ『サンリオ男子』

『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage

舞台『魔法使いの約束』

舞台「よんでますよ、アザゼルさん。」

夏休み!オン・ステージ「パペットミ ュージカル すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」

さらに、ネルケプランニングのマスコットキャラクターであるネルちゃん・ルケくんが初めておしゃべり。ネルちゃんはニーコ、ルケくんは寺崎裕香が声を演じる。

なお、本イベントのメインクリエイターは、『ネルフェス 2014』に引き続き、構成・総合司会を川本 成が務め、構成・総合演出を小林顕作が担当する。

ネルケプランニング30th ANNIVERSARY『ネルフェス2024』CM_30秒

さらにCMも解禁。小林顕作が手掛けるテーマソングに乗せて、『ネルフェス』の名にふさわしい、お祭り感あふれる映像に仕上がっている。

日本武道館で行われる最高のお祭りを楽しもう。

(C)Nelke Planning co.,ltd.

(C)許斐 剛/集英社・新テニミュ製作委員会

(C)NITRO PLUS・EXNOA LLC/ミュージカル『刀剣乱舞』製作委員会

(C)青春 (C)ミュージカル『青春鉄道』製作委員会

(C)魔夜峰央/白泉社 (C)舞台「パタリロ!」製作委員会

(C)Project Revue Starlight

(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. MSSB2024

(C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会

(C)coly/舞台まほやく製作委員会

(C)久保保久/講談社

(C)2019日本すみっコぐらし協会映画部/日本すみっコぐらし協会演劇部