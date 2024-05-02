¡È½éÎø¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¼î¶Ì¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¾Ã¤»¤Ê¤¤½éÎø¡Ù¡¡±¿Ì¿Åª¤ËºÆ²ñ¤·¤¿2¿Í¤Î°ìÅÓ¤Ê¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ë´¶Æ°
¡¡¡È½éÎø¡É¤ÎÊÌ¤ì¤«¤é10Ç¯¸å¤òÉÁ¤¤¤¿Âç¿Í¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¾Ã¤»¤Ê¤¤½éÎø¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡¢¾ÃËÉ»Î¤ÈµßÌ¿°å¤È¤·¤Æ±¿Ì¿Åª¤ÊºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊÀÄ½Õ¤ÎÎø¤ËºÆ¤Ó²Ð¤òÅô¤¹¡È½éÎø¡É¥É¥é¥Þ¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤´¶Æ°¤Î¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½éÎøÁê¼ê¤ÈºÆ²ñ¡ª¡¡¾ÃËÉ»ÎÌò¤Î¥ä¥ó¡¦¥ä¥ó¡ßµßÌ¿°åÌò¤Î¥ï¥ó¡¦¥Á¥å¡¼¥é¥ó
¢£¤â¤É¤«¤·¤¤2¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿Í´Ö¥É¥é¥Þ
¡¡ÀÄ½Õ¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¡È½éÎø¡É¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î´ÚÎ®¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¡Ê2002¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÂçºîÀï¡Ù¡Ê2007¡Ë¡¢¶áÇ¯Netflix¤ÇÉ¾È½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØFirst Love ½éÎø¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºî¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½¼Â¤Ç¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Î½ã¿è¤ÊÎø¤ò´Ó¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡È½éÎø¡É¤¬¾ã³²¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ®½¢¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤¦¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¾Ã¤»¤Ê¤¤½éÎø¡Ù¤â¤½¤ó¤ÊÀÄ½Õ¤Î¡È½éÎø¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÃË½÷¤Ï¿ÈÊ¬º¹¥«¥Ã¥×¥ë¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤ÏÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ÇÍÜ½÷¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿Í¥ÅùÀ¸¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¹â¹»»þÂå¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ï¥±¤¢¤ê¤ÎÉÔÎÉ³ØÀ¸¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤À¡£¼«Í³¤ËÆ´¤ì¤ë¤ª¾îÍÍ¤¬ËÛÊü¤ÊÃË»Ò¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ÇÇË¶É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢²¿¤À¤«»È¤¤¸Å¤µ¤ì¤¿ÀßÄê¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢°å»Õ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤¬¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼º¤Ã¤¿¡È½éÎø¡É¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ÏÀÚ¼Â¤Ç¥ê¥¢¥ë¡£º£¤òÀ¸¤¤ëÃË½÷¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¿¼¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Êì¤ÎÈ¿ÂÐ¤¬°ú¤Îö¤¤¤¿2¿Í¤Î¡È½éÎø¡É
¡¡ÍÜÊì¤ËÈ¤¤Î¾å¤²²¼¤í¤·¤Þ¤Ç¸·¤·¤¯í¿¤±¤é¤ì¤¿¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¼«³Ð¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÌ¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò²¡¤·»¦¤¹Èà½÷¤Ï¼þ°Ï¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤â¶ì¼ê¡£³Ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¿´¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÈà¤È¤¤¤ë»þ¤À¤±¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤Î¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤Ï¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤ò·ù¤¦ÍÜÊì¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¸òºÝ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢Èà¤Î¸µ¤«¤éÆ¨¤²¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é10Ç¯¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¤â¼«Î©¤·¤¿º£¤Ê¤é¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤È¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´õË¾¤òÊú¤¤¤ÆÈà¤Î¤¤¤ëÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤Ï¤½¤ÎÌ¿ÃÎ¤é¤º¤ÎÂçÃÀ¤µ¤ò¾ÃËÉ»Î¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ËÃí¤®¤³¤ó¤Ç¥ì¥¹¥¥å¡¼¸½¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µßµÞ²Ê¤Î°å»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤ÏÈà¤ÈÅÙ¡¹´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢´è¤Ê¤ËÈà½÷¤òµñÈÝ¤¹¤ëÈà¤Ï¼è¤ê¤Ä¤¯Åç¤¬¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤ÎÌµ¸À¤ÎÊÌ¤ì¤¬¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤ò¤É¤ó¤Ê¤Ë¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡¢Èà½÷¤Ïº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤ÏÈà¤«¤é¡Ö¤è¤ê¤òÌá¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤Ï¤ê·¯¤ÏÆ±¤¸·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÊÖ¤¹¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡£¸·¤·¤¤ÍÜÊì¤Ïº£¤Ç¤âÈà¤È¤Î¸òºÝ¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä·ëº§¤Ê¤Éµö¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤ó¤Ê¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ò¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤¬ÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·ì¤Î·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤·»¥â¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¥Á¥§¥ó¤À¤±¡£Æ±¤¸¤¯¿Æ¤Î»ÙÇÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²ÉÌÛ¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê·»¤Ï¡¢Èà½÷¤¬Æ±¤¸Çº¤ß¤ò¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ëÍý²ò¼Ô¤Ç¡¢¼Â¤ÏÈà¤â¤Þ¤¿¿Æ¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é³ð¤ï¤ÌÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ëÁê¼ê¤Ï¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤Ê¤Î¤À¡£
¢£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤¬½Ð¤·¤¿10Ç¯±Û¤·¤ÎÅú¤¨¤È¤Ï¡Ä
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¼¡Âè¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤â10Ç¯¤º¤Ã¤È¤³¤Î¡È½éÎø¡É¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢2¿Í¤¬°ú¤Îö¤«¤ì¤¿Î¢¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÈà½÷¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»ö¼Â¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡Ö¼ã¤¤º¢¤ËÉé¤Ã¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½ý¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐºÉ¤¬¤ì¤ë¡£¤À¤¬¤³¤ÎºÐ¤ÇºÆ¤Ó½ý¤òÉé¤¨¤ÐÃ×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡È½éÎø¡É¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ë³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÁê¼ê¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Êâ¤ß´ó¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¸å¤º¤µ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Èà¤é¤Î»Ñ¤Ë¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤â¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤¿¤êÎÞ¤·¤¿¤ê¤È·ã¤·¤¯¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£ÃÏ¿ÌºÒ³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤È¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤Ï¶¦¤Ë¸½¾ì¤Çµß½õ³èÆ°¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤¬¤¬¤ì¤¤Î²¼¤ËËä¤Þ¤ê½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ç¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÈà¤òµß¤ª¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡10Ç¯Á°¤Î¡È½éÎø¡É¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¨¡¨¡¤½¤¦´ê¤¦ÃË½÷¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤òÉÁ¤½Ð¤¹Êª¸ì¤Ïµ²±ÁÓ¼º¤ä¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀßÄê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë¶»¤òÂÇ¤Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¶¯¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥ï¥ó¡¦¥Á¥å¡¼¥é¥ó¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸½¼Â¤ÈÆ®¤¦¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥ä¥ó¡¦¥ä¥ó¤Î¹¥±é¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Ï¡È½éÎø¡É¤ËÈ¼¤¦´Å¤º¤Ã¤Ñ¤¤´î¤Ó¤È¤»¤Ä¤Ê¤¤ÄË¤ß¡¢¡È°¦¡É¤¬¤â¤¿¤é¤¹À¸¡¹¤·¤¤¶ìÇº¤ÈÆÀÆñ¤¤¹¬¤»¤òÉÁ¤¤¤¿¼î¶Ì¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÆ²ñ¤·¤¿2¿Í¤¬10Ç¯±Û¤·¤Î¡È½éÎø¡É¤Ë¤É¤ó¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏÇ®¤¤ÎÞ¤¬°î¤ì¤ë´¶Æ°¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¾Ã¤»¤Ê¤¤½éÎø¡ÙDVD¤Ï¡¢5·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£U¡¾NEXT¤ÇÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½éÎøÁê¼ê¤ÈºÆ²ñ¡ª¡¡¾ÃËÉ»ÎÌò¤Î¥ä¥ó¡¦¥ä¥ó¡ßµßÌ¿°åÌò¤Î¥ï¥ó¡¦¥Á¥å¡¼¥é¥ó
¢£¤â¤É¤«¤·¤¤2¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿Í´Ö¥É¥é¥Þ
¡¡ÀÄ½Õ¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¡È½éÎø¡É¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î´ÚÎ®¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¡Ê2002¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÂçºîÀï¡Ù¡Ê2007¡Ë¡¢¶áÇ¯Netflix¤ÇÉ¾È½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØFirst Love ½éÎø¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºî¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½¼Â¤Ç¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Î½ã¿è¤ÊÎø¤ò´Ó¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡È½éÎø¡É¤¬¾ã³²¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ®½¢¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤¦¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Êì¤ÎÈ¿ÂÐ¤¬°ú¤Îö¤¤¤¿2¿Í¤Î¡È½éÎø¡É
¡¡ÍÜÊì¤ËÈ¤¤Î¾å¤²²¼¤í¤·¤Þ¤Ç¸·¤·¤¯í¿¤±¤é¤ì¤¿¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¼«³Ð¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÌ¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò²¡¤·»¦¤¹Èà½÷¤Ï¼þ°Ï¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤â¶ì¼ê¡£³Ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¿´¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÈà¤È¤¤¤ë»þ¤À¤±¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤Î¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤Ï¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤ò·ù¤¦ÍÜÊì¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¸òºÝ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢Èà¤Î¸µ¤«¤éÆ¨¤²¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é10Ç¯¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¤â¼«Î©¤·¤¿º£¤Ê¤é¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤È¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´õË¾¤òÊú¤¤¤ÆÈà¤Î¤¤¤ëÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤Ï¤½¤ÎÌ¿ÃÎ¤é¤º¤ÎÂçÃÀ¤µ¤ò¾ÃËÉ»Î¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ËÃí¤®¤³¤ó¤Ç¥ì¥¹¥¥å¡¼¸½¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µßµÞ²Ê¤Î°å»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤ÏÈà¤ÈÅÙ¡¹´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢´è¤Ê¤ËÈà½÷¤òµñÈÝ¤¹¤ëÈà¤Ï¼è¤ê¤Ä¤¯Åç¤¬¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤ÎÌµ¸À¤ÎÊÌ¤ì¤¬¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤ò¤É¤ó¤Ê¤Ë¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡¢Èà½÷¤Ïº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤ÏÈà¤«¤é¡Ö¤è¤ê¤òÌá¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤Ï¤ê·¯¤ÏÆ±¤¸·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÊÖ¤¹¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡£¸·¤·¤¤ÍÜÊì¤Ïº£¤Ç¤âÈà¤È¤Î¸òºÝ¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä·ëº§¤Ê¤Éµö¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤ó¤Ê¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ò¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤¬ÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·ì¤Î·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤·»¥â¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¥Á¥§¥ó¤À¤±¡£Æ±¤¸¤¯¿Æ¤Î»ÙÇÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²ÉÌÛ¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê·»¤Ï¡¢Èà½÷¤¬Æ±¤¸Çº¤ß¤ò¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ëÍý²ò¼Ô¤Ç¡¢¼Â¤ÏÈà¤â¤Þ¤¿¿Æ¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é³ð¤ï¤ÌÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ëÁê¼ê¤Ï¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤Ê¤Î¤À¡£
¢£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤¬½Ð¤·¤¿10Ç¯±Û¤·¤ÎÅú¤¨¤È¤Ï¡Ä
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¼¡Âè¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤â10Ç¯¤º¤Ã¤È¤³¤Î¡È½éÎø¡É¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢2¿Í¤¬°ú¤Îö¤«¤ì¤¿Î¢¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÈà½÷¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»ö¼Â¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡Ö¼ã¤¤º¢¤ËÉé¤Ã¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½ý¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐºÉ¤¬¤ì¤ë¡£¤À¤¬¤³¤ÎºÐ¤ÇºÆ¤Ó½ý¤òÉé¤¨¤ÐÃ×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡È½éÎø¡É¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ë³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÁê¼ê¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Êâ¤ß´ó¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¸å¤º¤µ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Èà¤é¤Î»Ñ¤Ë¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤â¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤¿¤êÎÞ¤·¤¿¤ê¤È·ã¤·¤¯¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£ÃÏ¿ÌºÒ³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤È¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤Ï¶¦¤Ë¸½¾ì¤Çµß½õ³èÆ°¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤¬¤¬¤ì¤¤Î²¼¤ËËä¤Þ¤ê½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ç¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÈà¤òµß¤ª¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡10Ç¯Á°¤Î¡È½éÎø¡É¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¨¡¨¡¤½¤¦´ê¤¦ÃË½÷¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤òÉÁ¤½Ð¤¹Êª¸ì¤Ïµ²±ÁÓ¼º¤ä¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀßÄê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë¶»¤òÂÇ¤Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¶¯¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥ï¥ó¡¦¥Á¥å¡¼¥é¥ó¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸½¼Â¤ÈÆ®¤¦¥½¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥ä¥ó¡¦¥ä¥ó¤Î¹¥±é¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Ï¡È½éÎø¡É¤ËÈ¼¤¦´Å¤º¤Ã¤Ñ¤¤´î¤Ó¤È¤»¤Ä¤Ê¤¤ÄË¤ß¡¢¡È°¦¡É¤¬¤â¤¿¤é¤¹À¸¡¹¤·¤¤¶ìÇº¤ÈÆÀÆñ¤¤¹¬¤»¤òÉÁ¤¤¤¿¼î¶Ì¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÆ²ñ¤·¤¿2¿Í¤¬10Ç¯±Û¤·¤Î¡È½éÎø¡É¤Ë¤É¤ó¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏÇ®¤¤ÎÞ¤¬°î¤ì¤ë´¶Æ°¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¾Ã¤»¤Ê¤¤½éÎø¡ÙDVD¤Ï¡¢5·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£U¡¾NEXT¤ÇÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£