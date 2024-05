【「なかよし」6月号】5月2日 発売価格:660円

講談社は、マンガ雑誌「なかよし」6月号を5月2日に発売した。価格は660円。デジタル版も同時発売されている。

6月号では、伊藤里氏の「千紘くんは、あたし中毒。」が表紙&巻頭カラーで登場。遠山えま氏の「ヴァンパイア男子寮」・「魔女メイドは女王の秘密を知っている。」や、満井春香氏の「どうせ、恋してしまうんだ。」、そして雪森さくら氏の「新婚だけど片想い」はカラーつきで、それぞれ掲載される。

ふろくには、「ヴァンパイア男子寮」から描き下ろしクリアスタンド2個セットで付いてくる。また同作の主題歌を担当する「FANTASTICS」のメンバー世界さん、佐藤大樹さん、澤本夏輝さんのスペシャルインタビューも掲載される。

並べて飾って楽しめるクリアスタンドがふろくに登場。作品の世界観にピッタリなハートやバラのモチーフ&光が透けるステンドグラス風のデザインが特徴の2個セットとなっており、美人とルカの制服バージョン&純白ウエディングバージョンのイラストは遠山えま氏の描き下ろしが採用されている。

