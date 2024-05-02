¡ÖÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¥Ñ¥ê½Ð¾ì¤ò¡×¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¡¦¸Å²ì¼ÓÍýÆáÁª¼ê¡¡É×¡¦À¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ´ë²è¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¸Å²ì¼ÓÍýÆáÁª¼ê¡Ê27¡Ë¡£
É×ÉØ¤Ç¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹Æü¡¹¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡ÚLive News days ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ë²è¡Û
¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡×¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦¸Å²ì¼ÓÍýÆáÁª¼ê
4·î²¼½Ü¡¢¼¯»ùÅç¡¦»§ËàÀîÆâ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ç½É¡£
ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎý½¬¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¸Å²ì¼ÓÍýÆáÁª¼ê¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¡£
¸Å²ì¼ÓÍýÆáÁª¼ê:
¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡Ë¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥ê¤¬ºÇ¸å¤À¤«¤é¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¡£
2023Ç¯½©¡¢ÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤Ê¤É¤¬³èÌö¤·¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼«ÎÏ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£
°ìÊý¡¢½÷»Ò¤Ï¤¢¤È1Êâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¸Å²ì¼ÓÍýÆáÁª¼ê:
¡Ê½Ð¾ì¸¢¤ò¡Ë¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£
¸Å²ìÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¤ëÉ×¡¦À¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê
¤½¤ó¤Ê¸Å²ìÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¡¢ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤¬¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢É×¤ÎÀ¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê¡Ê24¡Ë¡£
À¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê:
²¿¤«¤·¤é»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤³¡Ê¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ë¤Ë2¿Í¤Ç½Ð¤¿¤é¡£¤½¤³¤Ï¤â¤¦2¿Í¤Ç¡¢¡ÖºÇ¹â¤ä¤Ã¤¿¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÂç²ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¸Å²ì¼ÓÍýÆáÁª¼ê:
¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¿´¤È¤«¥×¥ì¡¼¤È¤«¤â¥¿¥Õ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È¡£
Îý½¬¸å¤Î½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦âÃÆéÀ¯µÁ´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Ïµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¸Å²ìÁª¼ê¤ÎÊ¢¶Ú¤Ë¡£
¨¡¨¡ 1Æü¤Ë²¿²óÊ¢¶Ú¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò?
¸Å²ì¼ÓÍýÆáÁª¼ê:
500¡¢600²ó? ²Ë¤Ê¤È¤¤Ï¡Ö¡ß2¡×¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4·îÃæ½Ü¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒ¼Ô:
´¶·ã¤·¤ÆÎÞ¥¦¥ë¥¦¥ë¤¹¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£
¸Å²ì¼ÓÍýÆáÁª¼ê:
¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡×¤Ç½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ø
½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬Ä©¤àÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢5·îÃæ½Ü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡×¡£
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï¡¢»Ä¤ê5¥«¹ñ¡£
1¼¡¥ê¡¼¥°¤¬½ªÎ»¤¹¤ë6·î16Æü»þÅÀ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç·è¤Þ¤ë¡£
¸Å²ì¼ÓÍýÆáÁª¼ê:
¾¡¤Ä¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È²Ô¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³Î¼Â¤Ë½Ð¾ì¸¢¤ò¼è¤ë¡£¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£
À¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê:
¼«Ê¬¤¬°ì½ï¤Î¤³¤È¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£VNL¡Ê¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¸«¤»¹ç¤¨¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤Ç¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Ø¡£
¾¡Éé¤Î»þ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ÖLive News days¡×5·î2ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë