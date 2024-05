BAND-MAIDが5月1日に開催されたインキュバスの東京ガーデンシアター公演にスペシャルゲストとして出演、新曲「Bestie」を初披露。さらに、公演後には「Bestie」ミュージックビデオを公開した。インキュバスのマイク・アインジガー(G)と共作した新曲「Bestie」。インキュバスと同じステージに立つその日にマイクとの共作曲をライブ初披露と事前告知していたが、この日はなんとサプライズでマイクもBAND-MAIDのステージに登場。MCでメンバーがマイクを呼び込むと、一人一人と抱擁を交わしたあと「Bestie」でギター演奏に参加し、会場を大いに盛り上げた。

ライブ情報



<BAND-MAID × The Warning SPECIAL SHOW IN JAPAN>2024年6月12日(水)東京・六本木EXシアター公演詳細: https://bandmaid.tokyo/contents/733902オフィシャルチケット抽選先行販売受付中受付期間:5月6日(月)23:59まで公演詳細: https://bandmaid.tokyo/contents/733902<BAND-MAID THE DAY OF MAID>2024年5月10日(金)東京・Zepp Hanedahttps://bandmaid.tokyo/contents/714850<BAND-MAID HALL TOUR 2024>2024年6月28日 (金) 愛知・名古屋市公会堂2024年7月5日 (金) 大阪・フェニーチェ堺 大ホール2024年7月14日 (日) 神奈川・神奈川県民ホールオフィシャルチケット抽選先行販売受付中受付期間:5月6日(月)23:59まで公演詳細:https://bandmaid.tokyo/contents/733904