BAND-MAID、インキュバス来日公演でマイクとの共作曲初披露。メイド服ではない衣装のMVも初公開
BAND-MAIDが5月1日に開催されたインキュバスの東京ガーデンシアター公演にスペシャルゲストとして出演、新曲「Bestie」を初披露。さらに、公演後には「Bestie」ミュージックビデオを公開した。
◆「Bestie」MV／ライブ写真
インキュバスのマイク・アインジガー（G）と共作した新曲「Bestie」。インキュバスと同じステージに立つその日にマイクとの共作曲をライブ初披露と事前告知していたが、この日はなんとサプライズでマイクもBAND-MAIDのステージに登場。MCでメンバーがマイクを呼び込むと、一人一人と抱擁を交わしたあと「Bestie」でギター演奏に参加し、会場を大いに盛り上げた。
興奮冷めやらぬ当日24時には、「Bestie」のMVを公開。今作はマイクとの共作曲ということもあり、メイド服ではない衣装を纏った初めてのMVとなった。楽曲のイメージに合わせたというオフホワイトの柔らかな衣装は、SAIKI（Vo）によるプロデュース。いつものメイド服とのギャップも新鮮な映像となっている。
「Bestie」
Words：MIKU KOBATO
Music: Michael Einziger /BAND-MAID
URL：https://BAND-MAID.lnk.to/Bestie
BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR 番外編配信
視聴チケット発売中
https://bandmaid.tokyo/contents/742715
ライブ情報
2024年6月12日（水）東京・六本木EXシアター
公演詳細： https://bandmaid.tokyo/contents/733902
オフィシャルチケット抽選先行販売受付中
受付期間：5月6日(月)23:59まで
公演詳細： https://bandmaid.tokyo/contents/733902
＜BAND-MAID THE DAY OF MAID＞
2024年5月10日(金)東京・Zepp Haneda
https://bandmaid.tokyo/contents/714850
＜BAND-MAID HALL TOUR 2024＞
2024年6月28日 (金) 愛知・名古屋市公会堂
2024年7月5日 (金) 大阪・フェニーチェ堺 大ホール
2024年7月14日 (日) 神奈川・神奈川県民ホール
オフィシャルチケット抽選先行販売受付中
受付期間：5月6日(月)23:59まで
公演詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/733904
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