リンキン・パークが活動再開を検討しているらしい。『Billboard』誌によると、彼らは2025年に新シンガーを迎えツアーを開催できないか、可能性を探っているところだと複数の関係者が明かしたという。オージーのフロントマン、ジェイ・ゴードンが先月初め、米ラジオ局KCAL-FMのインタビューの中で話していたとおり、女性シンガーの起用を考えているそうだ。現時点、リンキン・パーク側からコメントはなされていない。

