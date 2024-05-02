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¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ô¥ç ¡ÊJEON JUN PYO¡¢´Ú¹ñ¡¢2003¡¢ISTP/ISFP¡Ë
¥æ¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó ¡ÊYOON JAE YONG¡¢´Ú¹ñ¡¢2005¡¢ENFJ¡Ë
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó ¡ÊJUNG JAE YOUNG¡¢´Ú¹ñ¡¢2005¡¢ENFP¡Ë
¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¥ó ¡ÊCHOI MIN JUN¡¢´Ú¹ñ¡¢2005¡¢ISFP¡Ë
¥½¡¦¥æ¥ó¥É¥¯ ¡ÊSEO YUN DEOK¡¢´Ú¹ñ¡¢2005¡¢INTP¡Ë
¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó ¡ÊJUNG HYUN JUN¡¢´Ú¹ñ ¡¢2009¡¢ESFJ¡Ë
¥ß¥é¥¯ ¡ÊMIRAKU¡¢ÆüËÜ¡¢2008¡¢ENTJ¡Ë
¥¥à¡¦¥·¥ª¥ó ¡ÊKIM SI ON¡¢´Ú¹ñ¡¢2008¡¢ENFP¡Ë
¥¿¥¯¥Þ ¡ÊTAKUMA¡¢ÆüËÜ¡¢2004¡¢INFJ¡Ë
¥¸¥¢¡¦¥Ï¥ª ¡ÊJIA HAO¡¢Ãæ¹ñ¡¢2002¡¢INTJ¡Ë
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¥Á¥ç¡¦¥ß¥ó¥¸¥§ ¡ÊJO MIN JAE ¡¢´Ú¹ñ¡¢2004¡¢INFJ¡Ë
¥Ï¥ó¡¦¥æ¥½¥× ¡ÊHAN YU SEOP¡¢´Ú¹ñ¡¢2004¡¢ENTP/ESTP/INFP¡Ë
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¥Á¥§¡¦¥Ï¥ó¥®¥ç¥ë ¡ÊCHOI HAN GYEOL¡¢´Ú¹ñ¡¢2008¡¢ISTP¡Ë
¥¥à¡¦¥Ï¥¯¥½¥ó ¡ÊKIM HAK SEONG¡¢´Ú¹ñ¡¢2004 ¡¢ISTP¡Ë
06¥¥à¡¦¥¹¥ó¥Û¡¡ ¡Ê06KIM SEUNG HO¡¢´Ú¹ñ¡¢2006¡¢ESTP¡Ë
¥·¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥Á¥ç¥ó ¡ÊSHIN WON CHEON¡¢´Ú¹ñ¡¢2008¡¢ESFP¡Ë
¥½¡¦¥¸¥Û ¡ÊSEO JI HO¡¢´Ú¹ñ¡¢2004¡¢ISFP¡Ë
¥æ¥ó¡¦¥Û¥Ò¥ç¥ó ¡ÊYOON HO HYEON¡¢´Ú¹ñ¡¢2004¡¢INTP¡Ë
¥¢¥ó¡¦¥·¥ó ¡ÊAN XIN¡¢Ãæ¹ñ¡¢2006¡¢ENTP¡Ë
¥¤¡¦¥É¥Ï ¡ÊLEE DO HA¡¢´Ú¹ñ¡¢2004¡¢ISTJ¡Ë
¥Á¥ç¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó ¡ÊJO SEUNG HYEON¡¢´Ú¹ñ¡¢2004¡¢INTJ¡Ë
¥¢¥ ¡ÊAKI ¡¢¥¿¥¤¡¢2006¡¢ENFP¡Ë
¥¥à¡¦¥½¥Ë¥ç¥× ¡ÊKIM SUN YUB¡¢´Ú¹ñ¡¢2004¡¢INTJ¡Ë
¥Á¥ç¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¡¦¥Õ¡¼ ¡ÊCHEN SHIAU FU¡¢Ãæ¹ñ¡¢2007¡¢INFP¡Ë
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