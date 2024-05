HYが6月12日、結成25周年を記念したベストアルバム『LOVE STORY 〜HY BEST〜』をリリースする。同アルバムのアートワークが公開となった。約6年ぶりとなるベストアルバムはタイトル通り、HYを代表するラブソングを中心にセレクトした全29曲入り2枚組のコンセプトベストアルバムとなるものだ。収録曲は、フジテレビ系月9ドラマ『366日』主題歌「366日 (Official Duet ver.)」を1曲目に、「AM11:00」「NAO」「Song for...」「モノクロ」といったラブソングほか、三線など地元・沖縄の空気が感じられる楽曲中心の「LOVE」「そこにあるべきではないもの」「時をこえ」「帰る場所」「HAISAI」が収録される。

■ベストアルバム『LOVE STORY 〜HY BEST〜』





▲初回限定盤 ▲初回限定盤



▲常盤 ▲常盤



▲HUB CLUB&クイナーズ限定盤 ▲HUB CLUB&クイナーズ限定盤

2024年6月12日リリース予約リンク:https://HY.lnk.to/lovestory【初回限定盤(2CD+DVD+GOODS[HY 25th VIP TICKET]+HYから25のありがとう付き歌詞ブックレット)】UPCH-7670 ¥6,050(税込)▼DVD・<HY Kafuu TOUR 2023>@沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと [LIVE &ドキュメンタリー]【通常盤(2CD+歌詞ブックレット)】UPCH-2267/8 ¥3,850(税込)【HUB CLUB&クイナーズ限定盤(2CD+2DVD+GOODS[HY 25th VIP TICKET]+HYから25のありがとう付き歌詞ブックレット)】PROJ-1925 ¥11,000(税込)※Love Letter from HY 専用往復はがき封入▼DVD・<HY Kafuu TOUR 2023>@沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと [LIVE &ドキュメンタリー]・<HY HANAEMI TOUR 2022-2023>@沖縄・沖縄市⺠会館 [LIVE]▼DISC-1【LOVE STORY盤】収録曲01. 366日 (Official Duet ver.) ※初CD化02. 君と未来を ※初CD化03. AM11:0004. あなた05. Hey Bo ※再レコーディング06. Song for…07. モノクロ08. I JUST DO IT FOR YOU ※再レコーディング09. NAO10. 告白 ※再レコーディング11. あなたを想う風12. あの日のまま13. 三月の陽炎14. Heart▼DISC-2【ANOTHER STORY盤】収録曲01. ワラッタラッタ ※初CD化02. LOVE ※初CD化03. Street Story04. そこにあるべきではないもの05. 時をこえ06. 風 ※再レコーディング07. カチャーシーエブリデイ ※再レコーディング08. 南風09. 帰る場所10. Island11. 大好きだもの12. North Forest13. てぃんさぐぬ花〜チムにすみてぃ〜14. HAISAI15. 優しい世界●上記商品(通常盤は初回プレス分のみ)の封入特典・オリジナルデジタルフォトフレームが楽しめるシリアルナンバー・<HY 25th Anniversary TOUR>CD先行URL封入(期間6/12[水]18:00〜6/23[日]23:59)●チェーン特典・Amazon.co.jp:各ジャケット絵柄のメガジャケ※4/30までのご予約者の中から抽選で30名を5/25(土)12:00〜都内某所で開催されるHYのトークイベント観覧にご招待(メガジャケつき)・楽天ブックス:オリジナル靴紐・UNIVERSAL MUSIC STORE:B2ポスター※4/30までのご予約者の中から抽選で10名にHY直筆サイン入り・UNIVERSAL MUSIC STORE:オリジナルデジタルフォトフレームが楽しめるシリアルナンバー(6/10ご予約分まで)・タワーオンライン、TSUTAYAオンライン:オリジナルデジタルフォトフレームが楽しめるシリアルナンバー(5/31ご予約分まで)・その他一部のCDショップ(店名は後日発表):メンバーによる全オリジナルアルバムセルフライナーノーツ入りフライヤー(6P予定)※デジタルフォトフレームは商品や配布チェーンによって楽しめる絵柄が異なります。https://www.universal-music.co.jp/hy/news/2024-04-08-3/●その他の特典・新里英之ソロプロジェクト<Hide's Music Story Chapter2 with ART>会場予約:オリジナルデジタルフォトフレームが楽しめるシリアルナンバーをプレゼント・5/25 リミスタオンラインサイン会決定・発売週以降で観覧フリーのリリース記念ミニライブを予定※イベント内容ほか詳細は決定次第ご案内